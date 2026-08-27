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    ¡Pilas! Cerrarán puente de la estación Caribe por obras del Metro de la 80

    Un tramo clave de la estación Caribe tendrá restricciones a partir de este viernes por trabajos con maquinaria pesada.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Pilas! Cerrarán puente de la estación Caribe por obras del Metro de la 80
    Foto de archivo.
    ¡Pilas! Cerrarán puente de la estación Caribe por obras del Metro de la 80

    Resumen: Desde este viernes 28 de agosto habrá cierre temporal nocturno en el puente norte de la estación Caribe por obras del Metro de la 80.

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    Debido al avance en las obras de cimentación e infraestructura del Metro de la 80, las autoridades de movilidad y la empresa Metro anunciaron el cierre temporal nocturno del puente peatonal correspondiente al acceso norte de la estación Caribe.

    La medida preventiva comenzará a regir a partir de este viernes 28 de agosto y se aplicará únicamente en el tramo comprendido entre las 8:00 p.m. y el cierre definitivo de la operación comercial del sistema masivo de transporte.

    La intervención en este punto del norte del Valle de Aburrá responde a las labores operativas con maquinaria especializada requeridas para la edificación de la nueva parada que conectará con la futura Línea E.

    Por esta razón, el flujo de viajeros que se desplaza habitualmente desde o hacia la Terminal del Norte deberá adaptar sus recorridos habituales durante la franja nocturna. Las autoridades confirmaron que el paso peatonal en la estación Caribe permanecerá inhabilitado temporalmente en ese acceso para salvaguardar la integridad de los usuarios.

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    Para garantizar el ingreso y la salida de la estación Caribe durante el horario de la novedad, el sistema habilitó plenamente el puente de acceso ubicado en el costado sur.

    Los viajeros que requieran hacer transbordo o dirigirse hacia la terminal de transportes terrestres podrán utilizar este paso alterno sin contratiempos.

    La administración del proyecto solicitó la comprensión de los ciudadanos frente a los cambios de movilidad, reiterando que estas maniobras nocturnas son indispensables para el desarrollo constructivo de la megaobra.

    ¡Pilas! Cerrarán puente de la estación Caribe por obras del Metro de la 80

    Foto de cortesía.

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