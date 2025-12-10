Menú Últimas noticias
    Fotos y Videos

    Rescataron a un niño de cinco años abandonado en una vivienda en San Javier

    ¡Urgente en Medellín! Policía rescata a un niño de cinco años abandonado en una vivienda.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Foto de cortesía.
    Resumen: Policía y Alcaldía de Medellín rescatan a niño de 5 años abandonado en una vivienda de la Comuna 13. El menor fue llevado a la Comisaría de Familia para restablecimiento de derechos.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Alcaldía de Medellín, en articulación con la Policía Nacional, llevó a cabo el rescate de un niño de cinco años que pedía auxilio desde una vivienda ubicada en el barrio Juan XXIII, San Javier.

    Según el reporte oficial, la patrulla de vigilancia encontró al menor completamente solo y sin ninguna información sobre el paradero de sus padres.

    Gracias a la reacción inmediata de los uniformados y a la activación del protocolo de protección, se logró garantizar la seguridad del niño de cinco años y se evitó que la situación derivara en un riesgo mayor.

    El Grupo de Protección a la Infancia y la Adolescencia de la Policía acudió al lugar, recibió al menor en vía pública y lo trasladó de inmediato a la Comisaría de Familia de Emergencia.

    El menor fue atendido de manera prioritaria en cumplimiento de los lineamientos para casos de presunto abandono y quedó bajo la custodia de la autoridad competente para adelantar el proceso de restablecimiento de derechos.

    La Alcaldía de Medellín reiteró su compromiso con la defensa y el cuidado de la niñez, recordando a la ciudadanía que ningún niño, niña o adolescente debe permanecer desprotegido o expuesto a situaciones de riesgo.

    A la fecha, Medellín ha otorgado 9.419 medidas de protección y restablecimiento de derechos a esta población.

    Foto de cortesía.

    Foto de cortesía.

