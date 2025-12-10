Menú Últimas noticias
    María Corina Machado no llegó a recoger el Nobel de Paz

    El Nobel de Paz se convirtió en un acto cargado de simbolismo político y personal

    Publicado por: SoloDuque

    María Corina Machado en una imagen de Archivo
    María Corina Machado no llegó a recoger el Nobel de Paz

    Resumen: La hija de Machado fue la responsable de representar a la líder y pronunciar el discurso de aceptación en la ceremonia, un acto cargado de simbolismo político y personal

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La líder opositora venezolana, María Corina Machado, no pudo asistir a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 en Oslo, Noruega. En su lugar, fue su hija, Ana Corina, la encargada de recibir el prestigioso galardón en su nombre.

    La ausencia de Machado, a pesar de los esfuerzos del Comité Nobel para garantizar su seguridad y retorno, subraya la compleja situación que vive la disidencia en Venezuela.

    La hija de Machado fue la responsable de representar a la líder y pronunciar el discurso de aceptación en la ceremonia, un acto cargado de simbolismo político y personal.

    Noticia en Desarrollo…

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Reciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
