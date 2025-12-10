María Corina Machado no llegó a recoger el Nobel de Paz

Resumen: La hija de Machado fue la responsable de representar a la líder y pronunciar el discurso de aceptación en la ceremonia, un acto cargado de simbolismo político y personal

Minuto30.com .- La líder opositora venezolana, María Corina Machado, no pudo asistir a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 en Oslo, Noruega. En su lugar, fue su hija, Ana Corina, la encargada de recibir el prestigioso galardón en su nombre.

La ausencia de Machado, a pesar de los esfuerzos del Comité Nobel para garantizar su seguridad y retorno, subraya la compleja situación que vive la disidencia en Venezuela.

La hija de Machado fue la responsable de representar a la líder y pronunciar el discurso de aceptación en la ceremonia, un acto cargado de simbolismo político y personal.

Noticia en Desarrollo…