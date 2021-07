Rescataron a un león que usuario de TikTok tenía como mascota

Las autoridades de Camboya rescataron a un león que era tenido como mascota, a raíz de la alarma social provocada por imágenes del felino publicadas en las redes sociales, el felino fue decomisado.

El león había sido criada en cautividad desde que era cachorro, tiene unos 18 meses y pesa 70 kilogramos, indicó en Twitter anoche la organización que participó en el rescate del animal.

De acuerdo con las autoridades, llegaron hasta el lugar luego de que un vecino publicara una fotografías y videos del león en el jardín de una enorme villa de la capital camboyana.

«Según la ley, la gente no tiene derecho a criar animales salvajes en casa. Los animales salvajes deben estar libres en la naturaleza», dijo en Twitter el portavoz del Ministerio de Medio Ambiente, Pheaktra Neth.

"The Chinese owners have been called in by the authorities to stop raising such wildlife."

He added that people do not have the right to raise wild animals. The joint operation involved Mr. Koam Seiha, the Deputy Prosecutor of the Phnom Penh Municipal Court & @WildlifeRescue pic.twitter.com/QjsKXSFUum

— Wildlife Alliance (@WildlifeRescue) June 27, 2021