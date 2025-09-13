Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Cornare rescató en el Oriente de Antioquia 10 aves silvestres, entre ellas guacamayas y loras. Los animales fueron llevados al CAV para su rehabilitación.

Operativo sorpresa: Cornare pilló casas con guacamayas y loras encerradas en El Peñol y Guatapé

Un operativo conjunto liderado por Cornare y la Policía de Antioquia permitió la recuperación de diez ejemplares de fauna silvestre que permanecían en cautiverio en viviendas de El Peñol y Guatapé.

La acción se llevó a cabo luego de recibir denuncias ciudadanas sobre la presencia de aves silvestres retenidas ilegalmente en cuatro casas de estos municipios del Oriente antioqueño.

En una de las residencias, las autoridades hallaron cuatro guacamayas, sumadas a otras especies que estaban bajo encierro: dos sinsontes, tres loras frente amarillas, cuatro guacamayas azules y una guacamaya escarlata.

Todas las aves silvestres fueron trasladadas al Centro de Atención y Valoración (CAV) de Cornare, donde reciben atención veterinaria para establecer su estado de salud y ser integradas a programas de rehabilitación.

Cornare indicó que en lo recorrido del presente año han recibido 2.473 ejemplares, de los cuales 159 han sido loras, 34 guacamayas y 28 sinsontes.

Con estas acciones, las autoridades buscan frenar el tráfico y la tenencia ilegal de especies que afectan la biodiversidad del departamento.

