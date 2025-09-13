Resumen: Capturan en el aeropuerto de Rionegro a un hombre buscado por lavado de activos y corrupción. Intentaba salir del país cuando fue detenido.

Cayó en el aeropuerto de Rionegro: Hombre con líos por lavado pillado cuando quería volarse del país

Un hombre de 36 años, requerido por la justicia, fue capturado en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro, cuando intentaba salir del país en la madrugada del pasado 9 de septiembre.

El procedimiento se realizó durante controles rutinarios adelantados por la Policía Nacional en coordinación con Migración Colombia.

Al momento de verificar su identidad, las autoridades confirmaron que el individuo tenía una orden judicial vigente por graves delitos: concierto para delinquir con fines de lavado de activos, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y actuaciones contra la administración pública.

Lea también: ¿Tsunami en Colombia? Dimar se pronuncia por fuerte terremoto en Rusia

De acuerdo con los reportes, el capturado estaría vinculado a operaciones de corrupción y de lavado de activos que trascendían las fronteras nacionales, con posibles conexiones internacionales. Estos señalamientos lo convertían en un objetivo prioritario para los organismos de seguridad.

Las autoridades destacaron que este tipo de acciones hace parte del refuerzo de los controles en las terminales aéreas, con el propósito de cerrar el paso a redes criminales transnacionales que buscan evadir a la justicia.

La persona detenida quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que definirá su situación jurídica en los próximos días.

Más noticias de Antioquia