Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Bebé de 10 meses fue rescatado de un carro en el centro de Bogotá tras ser dejado solo. Autoridades investigan a los familiares y activan protocolos de protección.

Rescataron a un bebé encerrado en un carro mientras sus padres ‘iban por unas cervezas’ en Bogotá

La Policía de Bogotá fue alertada por un bebé de 10 meses que se encontraba llorando al interior de un carro, sin presencia de ningún adulto en el sector del Chorro de Quevedo, en Bogotá.

La alarma la dieron varios transeúntes que notaron el llanto persistente del menor y se acercaron al vehículo para verificar la situación. Al no hallar a nadie cerca, decidieron alertar a la línea de emergencia.

Uniformados de la Policía Metropolitana llegaron al punto y confirmaron que el pequeño seguía solo, por lo que activaron el protocolo de rescate.

Según explicó el Mayor Ricardo Pardo, encargado de la Seccional de Protección, los agentes realizaron preguntas entre comerciantes y visitantes del sector, pero nadie logró identificar a los cuidadores. Ante la urgencia, se coordinó el ingreso al carro con apoyo del Cuerpo Oficial de Bomberos.

Lea también: Operativo sorpresa en El Pedregal destapa ‘call center criminal’ que extorsionaba en todo el país

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Los bomberos rompieron uno de los vidrios laterales y aseguraron al bebé, quien fue trasladado de inmediato a un centro especializado donde se evalúan sus condiciones. Minutos después del rescate aparecieron dos familiares, quienes aseguraron que habían dejado al niño dormido mientras compraban bebidas alcohólicas. Según el reporte oficial, ambos adultos presentaban señales de aparente embriaguez.

La Policía y la Secretaría de Seguridad reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar de inmediato cualquier situación que ponga en riesgo a menores de edad, especialmente en zonas concurridas.

Además, indicaron que se abrió un proceso administrativo para determinar si la conducta de los cuidadores constituye una vulneración de derechos que pueda generar sanciones e incluso medidas relacionadas con la custodia del menor.

Más noticias de Bogotá