Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 3 - 4 3 - 4
Pico y Placa Medellín Viernes: 3 - 4 3 - 4
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos y Videos

    Operativo sorpresa en El Pedregal destapa ‘call center criminal’ que extorsionaba en todo el país

    Un “call center criminal” funcionaba dentro de la cárcel El Pedregal y extorsionaba a víctimas en todo el país.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Operativo sorpresa en El Pedregal destapa ‘call center criminal’ que extorsionaba en todo el país

    Resumen: Desmantelan en Medellín un “call center criminal” que operaba desde la cárcel El Pedregal. Incautaron celulares, droga y armas. Extorsión disminuye 12 % este año.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La extorsión recibió un nuevo golpe en Medellín tras un contundente operativo adelantado por el Gaula Metropolitano y la Fiscalía General de la Nación dentro del Complejo Carcelario y Penitenciario El Pedregal.

    Durante la intervención, ejecutada en el pabellón 2 (donde permanecen 712 personas privadas de la libertad, varias de ellas vinculadas a grupos como el Clan del Golfo, disidencias de las Farc y el Eln) las autoridades desmantelaron un sofisticado “call center criminal” que realizaba llamadas extorsivas a víctimas en diferentes regiones del país.

    La operación permitió la incautación de más de 5.000 gramos de estupefacientes, 85 celulares, 28 cargadores y 12 armas cortopunzantes, elementos que eran utilizados para mantener en funcionamiento la red delictiva.

    Según la investigación, desde este punto se realizaban suplantaciones, amenazas y exigencias económicas a ciudadanos de diversas ciudades bajo diferentes modalidades de presión.

    Lea también: Motociclista falleció y señalan a un agente de tránsito como culpable en Cali

    El hallazgo fue posible gracias a información aportada por una fuente humana, que alertó sobre la actividad criminal que se venía gestando al interior del penal.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Este resultado se suma a otro operativo efectuado hace pocos días en la cárcel de Bellavista, donde se decomisaron cerca de 50 celulares utilizados para extorsionar.

    Gracias a estos controles, Medellín reporta una disminución del 12 % en casos de este delito: pasó de 896 denuncias en 2024 a 784 en lo corrido de 2025, lo que representa 112 reportes menos.

    Las autoridades anunciaron que continuarán con intervenciones sorpresivas para cerrar el paso a las estructuras que insisten en operar desde los centros carcelarios.

    Operativo sorpresa en El Pedregal destapa 'call center criminal' que extorsionaba en todo el país

    Foto de cortesía.

    Operativo sorpresa en El Pedregal destapa 'call center criminal' que extorsionaba en todo el país

    Foto de cortesía.


    Más noticias de Medellín


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    El alcalde Fico Gutiérrez anuncia estrategia para dar más accesos a mejora de vivienda

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.