Operativo sorpresa en El Pedregal destapa ‘call center criminal’ que extorsionaba en todo el país

Resumen: Desmantelan en Medellín un “call center criminal” que operaba desde la cárcel El Pedregal. Incautaron celulares, droga y armas. Extorsión disminuye 12 % este año.
La extorsión recibió un nuevo golpe en Medellín tras un contundente operativo adelantado por el Gaula Metropolitano y la Fiscalía General de la Nación dentro del Complejo Carcelario y Penitenciario El Pedregal.
Durante la intervención, ejecutada en el pabellón 2 (donde permanecen 712 personas privadas de la libertad, varias de ellas vinculadas a grupos como el Clan del Golfo, disidencias de las Farc y el Eln) las autoridades desmantelaron un sofisticado “call center criminal” que realizaba llamadas extorsivas a víctimas en diferentes regiones del país.
La operación permitió la incautación de más de 5.000 gramos de estupefacientes, 85 celulares, 28 cargadores y 12 armas cortopunzantes, elementos que eran utilizados para mantener en funcionamiento la red delictiva.
Según la investigación, desde este punto se realizaban suplantaciones, amenazas y exigencias económicas a ciudadanos de diversas ciudades bajo diferentes modalidades de presión.
El hallazgo fue posible gracias a información aportada por una fuente humana, que alertó sobre la actividad criminal que se venía gestando al interior del penal.
Este resultado se suma a otro operativo efectuado hace pocos días en la cárcel de Bellavista, donde se decomisaron cerca de 50 celulares utilizados para extorsionar.
Gracias a estos controles, Medellín reporta una disminución del 12 % en casos de este delito: pasó de 896 denuncias en 2024 a 784 en lo corrido de 2025, lo que representa 112 reportes menos.
Las autoridades anunciaron que continuarán con intervenciones sorpresivas para cerrar el paso a las estructuras que insisten en operar desde los centros carcelarios.
