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Resumen: La UAEPA y la Policía Ambiental retiraron preventivamente a un perro mestizo de una vivienda del barrio Boyacá, en Cali, tras una denuncia ciudadana. Durante la segunda visita, encontraron al animal en condiciones inadecuadas de albergue y con comportamientos asociados a la ansiedad, por lo que será valorado por veterinarios. Además, las autoridades solicitan información sobre otro presunto caso de abandono animal en el sector de La Buitrera.

Rescataron a un perrito en Cali tras una denuncia por presunto maltrato: así lo encontraron

Un perro mestizo fue retirado preventivamente de una vivienda en el barrio Boyacá, comuna 11 de Cali, luego de que la ciudadanía alertara sobre las presuntas condiciones inadecuadas en las que se encontraba. La intervención estuvo a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Protección Animal (UAEPA), en coordinación con la Policía Ambiental.

El procedimiento se originó a partir de una denuncia difundida en redes sociales, que advertía sobre la situación del animal. A raíz de esta información, los equipos de ambas instituciones realizaron dos visitas para verificar sus condiciones y establecer si era necesario adoptar medidas para protegerlo.

Durante la primera jornada, los funcionarios no lograron localizar al tutor del perro, por lo que regresaron al lugar en horas de la noche para revisar directamente su situación.

En esa segunda intervención, encontraron un canino mestizo de color amarillo que presentaba condiciones inadecuadas de albergue y comportamientos asociados a la ansiedad. Ante lo observado, las autoridades determinaron realizar su aprehensión material preventiva, con el propósito de garantizar su bienestar y proporcionarle un entorno adecuado para su recuperación.

El perro será evaluado por médicos veterinarios

Diego Bonilla, inspector de Convivencia y Paz Urbano, categoría Especial, explicó que el animal será sometido a una valoración veterinaria para establecer si presenta algún menoscabo.

“El canino será valorado por los médicos veterinarios de la Unidad para determinar un posible menoscabo. Por eso y junto con la Policía Ambiental, se decidió realizar la aprehensión material preventiva, para brindarle albergue, protección y las condiciones necesarias en su recuperación”, detalló el funcionario.

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La medida busca que el perro reciba la atención correspondiente mientras se determina su estado y se procura garantizar condiciones adecuadas de bienestar.

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Buscan información sobre otro presunto caso de abandono en La Buitrera

Además de la intervención en el barrio Boyacá, la UAEPA hizo un llamado a la ciudadanía para obtener información sobre otro caso relacionado con un canino que presuntamente habría sido abandonado en el sector de La Buitrera, también en Cali.

La entidad solicitó a quienes conozcan datos que permitan identificar a los posibles responsables que los pongan en conocimiento de las autoridades. La información puede entregarse de manera anónima y servir como apoyo para adelantar las actuaciones correspondientes y establecer posibles responsabilidades.

Carmen Elena Domínguez, directora técnica de la Unidad Administrativa Especial de Protección Animal, destacó la importancia de reportar este tipo de situaciones para que puedan ser verificadas por las instituciones competentes.

“Denunciar sí hace la diferencia. Cuando una situación de posible abandono o maltrato llega a nuestro conocimiento, actuamos, verificamos y, si encontramos condiciones que ponen en riesgo el bienestar de un animal, adoptamos las medidas de protección necesarias”, afirmó Domínguez.

La funcionaria también recalcó que la entidad trabaja en la protección de los animales y en el desarrollo de los procesos que correspondan frente a estos casos.

“Ellos no pueden denunciar: nosotros sí podemos hacerlo por ellos”, puntualizó.

La UAEPA reiteró el llamado a reportar posibles situaciones de abandono o maltrato animal, pues los datos aportados por la ciudadanía pueden contribuir a que las autoridades conozcan los casos, verifiquen las condiciones de los animales y determinen las medidas necesarias para protegerlos.