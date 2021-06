Un niño de tres años cayó en un pozo de unos 54 metros de profundidad mientras jugaba cerca de su casa en la aldea Dhariyai, al norte de India.

El incidente tuvo lugar alrededor de las 8:30 am bajo el área de la estación de policía de Nibohara en Fatehabad en la zona rural de Agra, hasta donde llegó la comunidad y las autoridades para logar sacar con vida al menor de edad.

La misión de rescate duró cerca de ocho horas y tuvo la presencia de más de 90 funcionarios de socorro y las autoridades entre otras autoridades locales, acudieron para las labores de rescate.

Los rescatistas finalmente lograron sacar sano y salvo al pequeño tras introducir una cuerda.

Video: Minor falls into a deep #Borewell in #Dhariyai village under #Nibohara police limits of #Agra district. Rescue operation under way. pic.twitter.com/nlkOEJAawx

— TOI Agra (@TOIAgra) June 14, 2021