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Resumen: Autoridades rescataron un búho que permanecía dentro del Centro Comercial Plaza Beillín. El operativo se realizó con apoyo del Área Metropolitana.

Rescatan un búho que permanecía dentro de un centro comercial en Bello

Un búho rescatado dentro de un centro comercial llamó la atención de visitantes y trabajadores luego de que el ave permaneciera durante varios días en las instalaciones del lugar.

El búho fue hallado en la parte superior del piso 7 del parqueadero del Centro Comercial Plaza Beillín, donde finalmente se logró su captura segura gracias a un operativo coordinado con autoridades ambientales.

Según informó la administración del centro comercial mediante un comunicado oficial, el rescate se realizó en la mañana de este 13 de marzo, luego de varios días de monitoreo constante para evitar que el animal resultara herido o generara situaciones de riesgo dentro de las instalaciones.

De acuerdo con el reporte entregado por el centro comercial, el ave había permanecido en zonas elevadas del parqueadero, lo que dificultaba su captura.

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Gracias a esta estrategia fue posible activar el protocolo de rescate y permitir la intervención de las autoridades competentes.

El procedimiento se llevó a cabo en coordinación con funcionarios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, quienes lograron capturar al animal de forma segura y sin que se registraran incidentes.

Desde la administración del centro comercial destacaron que la operación se realizó priorizando el bienestar del ave y la seguridad de los visitantes, además de resaltar la importancia de los protocolos de protección de fauna silvestre en zonas urbanas.

Tras el rescate, el búho quedó bajo revisión de especialistas, quienes evaluarán su estado de salud antes de definir su proceso de reubicación o liberación en un entorno natural adecuado.

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