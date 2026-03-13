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Resumen: Avanzan las obras de renovación en la Unidad Deportiva Barrio Cristóbal en Medellín, con una inversión superior a $6.400 millones para mejorar espacios deportivos.

Avanzan obras de renovación en la Unidad Deportiva Barrio Cristóbal en Medellín

Con una inversión superior a $6.488 millones, la alcaldía avanza en la renovación de la Unidad Deportiva Barrio Cristóbal, en el occidente de Medellín, con el propósito de mejorar los espacios destinados a la recreación y la actividad física para miles de habitantes del sector.

Las intervenciones se realizan en distintos puntos de la Unidad Deportiva Barrio Cristóbal, donde se adelantan obras que beneficiarán a cerca de 22.000 personas que utilizan regularmente este escenario deportivo.

La Alcaldía de Medellín, a través del Inder Medellín, ya entregó dos de los espacios intervenidos: la pista de patinaje y la cancha polideportiva infantil.

En el caso de la pista de patinaje, que anteriormente era un espacio multipropósito, se realizó el mejoramiento de la superficie para garantizar una práctica más segura de este deporte.

Además, se llevaron a cabo trabajos de reparación y renovación en el pasamanos, dejando el escenario destinado exclusivamente para patinaje.

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Por su parte, la cancha polideportiva infantil recibió una renovación integral que incluyó el cambio de la tubería y la malla del cerramiento, la construcción de cunetas para mejorar el drenaje, así como la instalación de nuevas porterías y tableros.

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También se realizaron labores de reparación de la losa, tratamiento de juntas, pintura y demarcación del espacio deportivo. A esto se sumó el mantenimiento de las graderías y la construcción de andenes para facilitar la movilidad dentro del escenario.

Obras siguen en ejecución

Actualmente continúan los trabajos en otros espacios de la Unidad Deportiva Barrio Cristóbal. La cancha de grama sintética presenta un avance del 49%, mientras que la remodelación de la ludoteka alcanza un 90% y la sede administrativa llega al 95% de ejecución.

De igual manera, se adelanta la intervención de una segunda cancha que será transformada de superficie de arenilla a grama sintética, proyecto que por ahora registra un 10% de avance.

Las autoridades señalaron que estas obras hacen parte de la estrategia del Distrito para fortalecer la infraestructura deportiva en los barrios de la ciudad y promover espacios más seguros para la recreación y el deporte.

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