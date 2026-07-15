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Resumen: Tres menores fueron rescatados en Bogotá tras ser encontrados solos en sus viviendas. Las autoridades activaron la ruta de protección por presunto abandono.

¡Estaban solos y pidiendo ayuda! Rescatan a tres niños que permanecían abandonados en sus viviendas

Tres menores de edad fueron puestos bajo protección de las autoridades en Bogotá tras ser encontrados en presunto abandono al interior de sus viviendas, luego de llamados realizados por la comunidad en las localidades de Santa Fe y Kennedy.

El primer procedimiento se desarrolló en el barrio El Guabio, en la localidad de Santa Fe, donde residentes del sector alertaron sobre la situación de dos menores que permanecían solos desde el día anterior. Al llegar al lugar, los uniformados conocieron el testimonio de una vecina, quien manifestó haberles suministrado alimentos al percatarse de que no estaban acompañados por ningún adulto responsable.

El segundo caso ocurrió en la localidad de Kennedy. Allí, la comunidad reportó que un niño de seis años pedía ayuda desde una reja de la vivienda donde se encontraba.

Según informaron las autoridades, el menor manifestó que no había consumido alimentos y presentaba condiciones de higiene precarias, por lo que se activó de inmediato el protocolo de atención.

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En ambos hechos, los uniformados priorizaron la protección de los niños y coordinaron la intervención del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia.

Los tres menores fueron trasladados al Centro Especializado Revivir, donde recibirán atención integral mientras las autoridades adelantan el proceso de restablecimiento de sus derechos y verifican las circunstancias en las que ocurrieron los casos de presunto abandono.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier situación que pueda poner en riesgo la integridad de niñas, niños y adolescentes, destacando que la denuncia oportuna permite activar los mecanismos de protección y evitar consecuencias mayores.

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