Resumen: Bogotá enfrenta una baja crítica en las reservas. Autoridades hacen un llamado urgente a la donación de sangre para atender la demanda.

¡Alerta en Bogotá! Bancos de sangre están casi vacíos y hacen llamado urgente a donar

La donación de sangre se convirtió en una prioridad para las autoridades de salud de Bogotá, luego de que las reservas del Banco Distrital de Sangre descendieran a niveles críticos.

Ante esta situación, el Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud (IDCBIS) realizará este 15 de julio una jornada especial de donación de sangre entre las 9:30 de la mañana y las 4:30 de la tarde en su sede de Paloquemao, ubicada en la carrera 32 No. 12-81.

Según el Banco Distrital de Sangre, la disminución de las donaciones coincide con la temporada de vacaciones y el interés generado por el Mundial de fútbol, factores que han reducido significativamente la participación de donantes voluntarios durante las últimas semanas.

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Sandra Patricia, directora técnica del Banco Distrital de Sangre, explicó que la ciudad debería contar con cerca de 1.500 unidades de glóbulos rojos disponibles. Sin embargo, actualmente solo dispone de entre 300 y 400 unidades, una cifra que pone en riesgo la atención de pacientes que requieren transfusiones por cirugías, accidentes, enfermedades o emergencias médicas.

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Las autoridades señalaron que el tipo de sangre O+ es el de mayor demanda en Colombia, debido a que es el grupo sanguíneo más frecuente entre la población, lo que provoca que sus existencias se agoten con rapidez.

El IDCBIS recordó que la donación de sangre es un procedimiento seguro, realizado bajo estrictos protocolos de bioseguridad, y que una sola donación puede beneficiar hasta a tres personas.

Para donar es necesario presentar un documento de identidad, tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, encontrarse en buen estado de salud, haber ingerido alimentos durante las últimas cuatro horas, no haber consumido antibióticos en los últimos 15 días y no haberse realizado tatuajes, piercings o maquillaje permanente durante el último año.

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