Bus habría sufrido falla mecánica y terminó estrellado en El Popular

Resumen: Un bus en Medellín habría perdido los frenos y terminó chocando contra una estructura. Autoridades reportan personas lesionadas y atienden la emergencia.

Un accidente de tránsito se registró este viernes 3 de julio en una vía que conduce hacia el barrio Popular, en Medellín, luego de que un bus presuntamente presentara una falla mecánica y terminara impactando contra una estructura.

De acuerdo con la información preliminar, el vehículo de servicio público habría sufrido una pérdida de frenos antes del choque. Sin embargo, las causas del accidente aún no han sido confirmadas por las autoridades, que avanzan en la verificación de lo ocurrido.

Tras el impacto, organismos de emergencia llegaron al sitio para atender la situación. Unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín y otros equipos de socorro realizan labores de asistencia y atención a las personas que habrían resultado lesionadas.

Por el momento, las autoridades no han confirmado el número de afectados ni la gravedad de las lesiones, por lo que la información continúa en desarrollo.

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Mientras se adelantan las labores de atención y se recopilan los elementos necesarios para esclarecer las circunstancias del siniestro, se presentan afectaciones en la movilidad del sector. Por ello, las autoridades recomendaron a los conductores transitar con precaución y atender las indicaciones del personal presente en la zona.

Noticia en desarrollo…

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