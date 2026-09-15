¡Los sacaron del Catatumbo! Rescatan a 8 secuestrados por el ELN

Resumen: En operación conjunta de Fuerzas Militares y Policía, rescataron a 8 secuestrados por el ELN en Convención, Norte de Santander. Presidente De la Espriella lanzó advertencia.

El presidente Abelardo De La Espriella informó este martes 15 de septiembre sobre el rescate de ocho ciudadanos que permanecían secuestrados por el ELN en una zona rural del municipio de Convención, en Norte de Santander.

De acuerdo con el mandatario, el operativo fue desarrollado de manera conjunta por las Fuerzas Militares, el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, con apoyo de inteligencia interagencial.

El GAULA fue desplegado hasta el punto donde se encontraban las víctimas y ejecutaron una acción rápida que permitió recuperar su libertad.

“En una operación ofensiva de precisión quirúrgica, nuestras Fuerzas Militares, Ejército Nacional, Fuerza Aérea y Policía Nacional, con inteligencia interagencial, rescataron a 8 colombianos que permanecían secuestrados por el ELN”, señaló el presidente en su cuenta de ‘X’.

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Tras confirmar el rescate, el presidente lanzó una dura advertencia al grupo armado y aseguró que su Gobierno mantendrá la ofensiva contra quienes participen en actividades como el secuestro y la extorsión.

“Al ELN se lo digo con absoluta claridad: el secuestro no tiene ninguna justificación. Vamos a perseguir a quienes secuestran, extorsionan y aterrorizan a los colombianos hasta llevarlos ante la justicia”, afirmó De la Espriella.

El mandatario también destacó la coordinación entre las diferentes instituciones que participaron en el operativo y felicitó a los uniformados y equipos de inteligencia involucrados. “Así actúa un Estado que no abandona a sus ciudadanos: con inteligencia, coordinación y contundencia”, manifestó.

Finalmente, De la Espriella reiteró su postura frente al secuestro y aseguró que las autoridades continuarán trabajando para evitar que este delito se convierta nuevamente en una fuente de financiación para los grupos armados. “En Colombia nadie puede volver a hacer del secuestro un negocio”, concluyó.

¡OCHO SECUESTRADOS RESCATADOS EN EL CATATUMBO! 🇨🇴 En una operación ofensiva de precisión quirúrgica, nuestras Fuerzas Militares, Ejército Nacional, Fuerza Aérea y Policía Nacional, con inteligencia interagencial, rescataron a 8 colombianos que permanecían secuestrados por el ELN… pic.twitter.com/fwGIOyUjVi — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 15, 2026

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