Resumen: 70 colegios de Medellín participan en Adopta a un Autor. 16 ya tuvieron encuentros con escritores y 26 recibieron libros con inversión de $32 millones para fortalecer lectura.

¡Leer sí es un parche! Estudiantes de Medellín vivieron encuentros con autores

Un total de 70 instituciones educativas oficiales de Medellín fortalecen la lectura, la escritura y el contacto directo con los libros a través de la estrategia Adopta a un Autor. La iniciativa busca que la lectura sea una experiencia viva y participativa para niñas, niños y jóvenes.

Adopta a un Autor propone que los estudiantes lean previamente las obras, las observen, las interpreten y preparen preguntas para luego encontrarse cara a cara con quien creó los personajes, las historias y las ideas. Esa conversación directa es el corazón de la estrategia.

“En total, se proyectan 70 adopciones en las instituciones educativas de la ciudad. A través de esta estrategia, los estudiantes leen, observan e interpretan las obras de los autores y luego tienen la gran oportunidad de conversar con ellos, hacer preguntas, compartir sus propias miradas. Con estas acciones, seguimos fortaleciendo la lectura como una experiencia viva, cercana y significativa para nuestras niñas, niños y jóvenes”, explicó la secretaria de Educación, Carolina Franco.

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Hasta la fecha, 16 colegios oficiales ya realizaron el encuentro con el autor que adoptaron, mientras que los demás planteles avanzan en la programación de estas experiencias.

En estos espacios, los estudiantes conocen los procesos creativos detrás de los libros, comparten sus interpretaciones y entienden la lectura como un ejercicio de conversación y descubrimiento.

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Además, 26 instituciones recibieron material bibliográfico para que las obras permanezcan en las comunidades educativas, con una inversión cercana a los $32 millones de pesos. Esto permite que los libros sigan siendo utilizados después de los encuentros.

“A través de la lectura siento que uno mejora la forma de expresarse, de hablar, de poder acercarse a otras personas, de escribir. Ayuda también a enriquecer nuestro vocabulario para que tengamos más conocimiento de cosas que quizás no comprendíamos ni sabíamos”, contó la estudiante Saray Díaz García de la I. E. Blanquizal.

La Alcaldía de Medellín ha entregado más de 3.400 elementos en 159 establecimientos educativos, con una inversión de 3.215 millones de pesos, para mejorar los espacios de aprendizaje.

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