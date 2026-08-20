Resumen: Una niña de 5 años fue rescatada de una vivienda en Bosa tras ser encontrada sola y en aparentes condiciones de abandono.

¡Estaba sola en el tercer piso! Así fue el rescate de una niña de cinco años en Bogotá

Una niña de 5 años fue rescatada por las autoridades en el barrio Caldas, localidad de Bosa, luego de que habitantes del sector alertaran sobre la presencia de la menor sola dentro de una vivienda y en aparentes condiciones de abandono.

El aviso permitió que uniformados del CAI Brasilia acudieran al inmueble, donde encontraron a la niña de 5 años asomada por la ventana de un tercer piso. De acuerdo con la información entregada por las autoridades, la menor presentaba aparentes condiciones precarias de aseo y manifestó que no había recibido alimentación.

Según lo informado por la comunidad, los padres de la menor habrían salido de la vivienda desde horas de la tarde, mientras la puerta permanecía asegurada, lo que impedía el ingreso de los uniformados para verificar directamente el estado de la niña.

Ante esta situación, la Policía solicitó apoyo al Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. Los equipos de emergencia coordinaron el procedimiento y lograron ingresar al inmueble para extraer de manera segura a la niña de 5 años por una ventana del tercer piso.

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Una vez fue puesta a salvo, se activó la ruta de atención integral destinada a garantizar su protección y el restablecimiento de sus derechos. Posteriormente, la menor quedó bajo custodia de la Patrulla de Protección a la Infancia y Adolescencia (PAIS) y fue trasladada al Centro Especializado Revivir.

Las autoridades reiteraron a padres y cuidadores la importancia de garantizar permanentemente la protección y supervisión de los menores de edad.

Asimismo, la Policía recordó que cualquier ciudadano puede reportar situaciones que puedan representar un riesgo para niños, niñas y adolescentes a través de la línea 123 o en el CAI más cercano.

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