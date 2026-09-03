Resumen: Policía rescató en Bogotá a una menor de 5 años que caminaba sola y en pijama tras ser dejada encerrada y sin comida por su madre.

¡Salió en pijama y a llorar del hambre! Rescatan a una niña de 5 años que deambulaba sola en las calles de Bogotá

Un dramático caso de presunta negligencia infantil movilizó a las autoridades tras el hallazgo de una niña de 5 años de edad, quien caminaba desprotegida y llorando por las vías públicas de la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá.

El procedimiento de rescate fue ejecutado por la Policía Nacional, luego de recibir la alerta oportuna emitida por la comunidad del sector al percatarse de la vulnerabilidad de la pequeña.

Según los reportes iniciales, en el lugar de los hechos, la menor fue encontrada vistiendo únicamente prendas de dormir. Las indagaciones preliminares señalan que la niña de 5 años habría decidido abandonar el inmueble por sus propios medios impulsada por la falta de comida, tras haber permanecido encerrada durante varias horas sin la supervisión de un adulto responsable y sin acceso a insumos de alimentación.

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Durante la verificación de la escena, los uniformados ingresaron al predio residencial y constataron que la niña permanecía confinada en una habitación ubicada en el tercer piso del inmueble.

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Las hipótesis de las autoridades sugieren que la progenitora habría salido de la vivienda para visitar a una conocida, dejando a la pequeña sin compañía ni provisiones. Frente al temor, la soledad y la necesidad fisiológica, la niña se desplazó hacia la vía pública en búsqueda de asistencia.

Tras brindarle la atención primaria y verificar su condición de salud, los efectivos de la especialidad de Servicios Especiales activaron la ruta de protección institucional para la menor de edad.

El caso fue remitido de inmediato ante las autoridades administrativas competentes, con el objetivo de iniciar el proceso formal para el restablecimiento de sus derechos fundamentales y determinar la responsabilidad legal de los adultos a su cargo.

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