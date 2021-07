Rescataron a mujer completamente desnuda que quedó atrapada entre dos edificios

Luego de que escucharan algunos llantos, los bomberos llegaron hasta el condado de Orange, California, Estados Unidos, para atender el llamado de los vecinos que desconocían que una mujer estaba completamente desnuda atrapada entre dos edificios.

“Los bomberos continúan rompiendo la pared mientras vigilan a la mujer y ventilan el área (…) Después de una operación técnica y cautelosa, los bomberos sacaron a la víctima. Nuestros paramédicos la evaluarán ahora», detallaron las autoridades de ese condado.

Lea también: FOTOS: Se ‘prendieron’ dos bodegas, una carpintería y un parqueadero en Bogotá

Los bomberos tuvieron que perforar un agujero en una de las paredes para pasar una pequeña cámara y obtener una mejor vista antes de intentar cortar el muro para liberarla.

La mujer quedó atrapada entre dos edificios en un espacio de, aproximadamente, 25 centímetros de ancho. Uno de los bomberos manifestó que es «un misterio» cómo la mujer quedó atrapada entre los dos edificios.

Firefighters continue to breach the wall while keeping an eye on the female and ventilating the area. pic.twitter.com/ZJe6ZyqmmH

— OCFA PIO (@OCFA_PIO) July 13, 2021