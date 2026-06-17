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    Rescatan con vida a tres mineros tras colapso de socavón en Jamundí

    Tres trabajadores que quedaron atrapados tras el colapso de un socavón fueron rescatados con vida.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Rescatan con vida a tres mineros tras colapso de socavón en Jamundí
    Fotos sacadas de redes sociales.
    Rescatan con vida a tres mineros tras colapso de socavón en Jamundí

    Resumen: Tres trabajadores fueron rescatados con vida tras quedar atrapados por el colapso de un socavón en Jamundí. La rápida reacción evitó una tragedia.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Momentos de angustia se vivieron en una zona rural de Jamundí, Valle del Cauca, luego de que tres trabajadores quedaran atrapados tras el derrumbe de un socavón dedicado a actividades mineras.

    La emergencia ocurrió en el sector de Puente Vélez, donde residentes del área alertaron sobre el colapso de un socavón que dejó a los mineros sin posibilidad de salir por sus propios medios. La situación movilizó de inmediato a vecinos, familiares y entidades de socorro de la región.

    En un primer momento, habitantes del sector lograron sacar a uno de los trabajadores. Posteriormente, las labores se concentraron en ubicar y rescatar a los otros dos hombres, quienes permanecían atrapados en una zona de difícil acceso.

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    Las operaciones contaron con la participación del Cuerpo de Bomberos, personal de Gestión del Riesgo, funcionarios de la Oficina de Minas y especialistas del Servicio Geológico Colombiano, quienes coordinaron las maniobras para garantizar una extracción segura.

    Tras varias horas de trabajo, los tres mineros rescatados fueron puestos a salvo. Uno de ellos tuvo que ser trasladado a un centro asistencial debido a alteraciones en su estado de salud, mientras que los otros dos recibieron atención médica preventiva en el lugar y posteriormente regresaron a sus hogares.

    Las autoridades destacaron que la articulación entre la comunidad y las entidades de emergencia fue determinante para el éxito de la operación.

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