Resumen: Juzgado de Bogotá declaró improcedente la tutela presentada por Esteban Restrepo contra Federico Gutiérrez por una publicación en X sobre presuntos casos de corrupción en Medellín.

Juez le da la razón a Fico: rechazan tutela del exfuncionario Esteban Restrepo por publicación en X

La tutela contra Federico Gutiérrez presentada por el exfuncionario Esteban Restrepo fue declarada improcedente por el juzgado 107 Penal Municipal con función de conocimiento de Bogotá, en relación a una publicación realizada por el alcalde en la red social X.

La controversia surgió después de que Gutiérrez publicara un mensaje en el que cuestionó a varios exintegrantes de la administración de Daniel Quintero y se refirió a los procesos judiciales por presuntos hechos de corrupción que avanzan en Medellín.

“Los que se robaron a Medellín son ahora los que supuestamente ‘cuidan’ los recursos de la salud de todos los colombianos. Otro insulto de Petro a Colombia. Van 55 imputados por corrupción, incluyendo al jefe de la banda que ya está en etapa de juicio”, escribió el alcalde en su cuenta de X.

Esteban Restrepo consideró que dichas afirmaciones afectaban sus derechos fundamentales, entre ellos la honra, el buen nombre, la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho a la rectificación.

En la acción constitucional, el exfuncionario solicitó que el mandatario distrital corrigiera públicamente sus declaraciones y se abstuviera de realizar manifestaciones similares en el futuro. Sin embargo, tras estudiar el caso, el despacho judicial concluyó que la tutela contra el alcalde Federico no era el mecanismo adecuado para resolver este tipo de controversias.

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La juez señaló que el accionante dispone de otras herramientas legales para controvertir las expresiones que considera lesivas, como acciones civiles, eventuales denuncias por injuria o calumnia y mecanismos de reclamación ante la plataforma digital donde se difundió el contenido.

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Asimismo, el fallo indicó que no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que justificara la intervención inmediata del juez constitucional.

Tampoco se demostraron circunstancias de urgencia o gravedad que permitieran desplazar los mecanismos ordinarios de defensa judicial.

En consecuencia, el juzgado resolvió declarar improcedente la tutela y dejó abierta la posibilidad para que Esteban Restrepo acuda a otras instancias judiciales si considera que sus derechos fueron vulnerados.

Los que se robaron a Medellín son ahora los que supuestamente “cuidan” los recurso de la salud de todos los Colombianos. Otro insulto de Petro a Colombia 🇨🇴.

Van 55 imputados por corrupción, incluyendo al jefe de la banda que ya está en etapa de juicio. pic.twitter.com/L07rmvOOZt — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) May 11, 2026



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