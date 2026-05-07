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Resumen: Rescatan en Bogotá a “Chacarito”, una llama usada para fotos en espacio público y que presentaba graves afectaciones de salud.

Rescatan en Bogotá a ‘Chacarito’, una llama usada para fotos en espacio público

Las autoridades de Bogotá rescataron a una llama que durante años fue utilizada como atractivo para fotografías en el parque Santander, en pleno centro de la capital.

La llama, conocido popularmente como “Chacarito”, presentaba múltiples afectaciones físicas y alteraciones en su comportamiento, situación que llevó a su decomiso preventivo.

El operativo fue adelantado por entidades distritales junto con unidades de protección animal y ambiental, luego de varias revisiones que evidenciaron un deterioro en las condiciones de salud del ejemplar.

Según los reportes oficiales, la llama era utilizada de manera constante para actividades económicas en espacio público, pese a las advertencias realizadas previamente por las autoridades.

Durante la valoración médica, profesionales veterinarios identificaron lesiones en sus extremidades, problemas dentales, alteraciones en la piel, dificultades de movilidad e incluso complicaciones cardíacas.

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Además, especialistas detectaron afectaciones emocionales y comportamentales relacionadas con las condiciones en las que permanecía el animal.

La intervención se realizó después de una inspección en la que ya se habían evidenciado signos de presunto maltrato y explotación. Ante el agravamiento del estado del ejemplar, las autoridades decidieron ejecutar la aprehensión preventiva para garantizar su atención integral.

Actualmente, la llama permanece bajo custodia de las entidades de bienestar animal, donde inició un proceso de recuperación médica y rehabilitación comportamental orientado a estabilizar su estado físico y emocional.

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