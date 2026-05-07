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Resumen: Demuelen en Yarumal un inmueble abandonado usado para consumo de drogas y señalado como foco de inseguridad.

Demuelen en Yarumal un inmueble abandonado usado para consumo de drogas

Una nueva demolición de un inmueble señalado como foco de inseguridad se realizó en el municipio de Yarumal, en Antioquia. La intervención tuvo lugar en el sector La Cuelga, donde una vivienda abandonada venía generando preocupación entre los habitantes por las actividades ilícitas que se desarrollaban en el lugar.

Según las autoridades, el inmueble llevaba cerca de un año desocupado y estaba siendo utilizado para el consumo de sustancias estupefacientes.

Además, el sitio era frecuentado por habitantes de calle, situación que terminó generando problemas de salubridad, presencia de plagas y percepción de inseguridad para la comunidad del sector.

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La demolición hace parte de la estrategia departamental enfocada en eliminar espacios utilizados para actividades ilegales y recuperar zonas afectadas por dinámicas delincuenciales.

Con esta intervención, ya son 49 los derribamientos ejecutados en Antioquia durante el actual periodo administrativo y cinco los realizados específicamente en Yarumal.

Desde la Gobernación señalaron que estos inmuebles suelen convertirse en puntos críticos para el consumo y comercialización de drogas, además de facilitar la comisión de otros delitos que afectan la convivencia ciudadana.

Las autoridades locales destacaron que la intervención permitirá mejorar las condiciones de seguridad en el sector y brindar mayor tranquilidad a los residentes, quienes habían manifestado reiteradamente su preocupación por el estado del lugar.

La demolición también hace parte de las acciones articuladas entre el departamento y las administraciones municipales para recuperar espacios públicos y avanzar en estrategias de control territorial frente a estructuras delincuenciales.

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