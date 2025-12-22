Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Lunes: 6 - 9 6 - 9
Pico y Placa Medellín Lunes: 6 - 9 6 - 9
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Enjambre de hasta 15 mil abejas puso en alerta a Bogotá: así fue el operativo en Puente Aranda

    Enjambre de hasta 15 mil abejas fue rescatado en Puente Aranda. Las autoridades activaron protocolos para proteger a la comunidad.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Enjambre de hasta 15 mil abejas puso en alerta a Bogotá: así fue el operativo en Puente Aranda
    Foto de archivo para ilustrar la nota.
    Enjambre de hasta 15 mil abejas puso en alerta a Bogotá: así fue el operativo en Puente Aranda

    Resumen: Un enjambre de hasta 15 mil abejas fue rescatado en Puente Aranda, Bogotá. Autoridades activaron protocolos para proteger a la comunidad y la biodiversidad.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La aparición de un enjambre de abejas en plena zona urbana de Bogotá activó los protocolos ambientales de la alcaldía, luego de que cerca de 15.000 individuos fueran recuperados en la localidad de Puente Aranda.

    El operativo se adelantó de manera articulada con el objetivo de proteger a la comunidad y salvaguardar a estos insectos, clave para la biodiversidad y los procesos de polinización.

    El enjambre de abejas fue atendido por el Grupo de Brigada de Rescate Animal Especializado (BRAE), con apoyo del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. Tras una intervención técnica y controlada, los insectos fueron retirados de forma segura del lugar donde se encontraban y trasladados en un contenedor especializado al Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA).

    Lea también: ¡Vuelve el glifosato! Gobierno retomará la fumigación por tierra en el Cauca

    Según informó la entidad, el enjambre albergaba entre 10.000 y 15.000 abejas, las cuales ingresaron a la clínica especializada del IDPYBA, que opera en convenio con la Universidad Antonio Nariño. Allí, los especialistas iniciaron un proceso de evaluación, estabilización y monitoreo, con el fin de garantizar su recuperación antes de definir su destino final.

    Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

    Desde el Instituto explicaron que este tipo de reportes suelen incrementarse en determinadas temporadas del año, cuando las abejas se desplazan en busca de nuevos espacios. Por esta razón, insistieron en la importancia de una atención oportuna que evite riesgos para las personas y, al mismo tiempo, preserve la vida silvestre.

    Una vez concluida la fase clínica, el enjambre de abejas será entregado a la red de apicultores adoptantes vinculados al IDPYBA, quienes se encargarán de su manejo bajo condiciones controladas y con acompañamiento técnico.

    Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a no intentar retirar colmenas por cuenta propia y a reportar cualquier situación similar a la línea 123.

    Más noticias de Bogotá


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.