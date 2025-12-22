Resumen: Un enjambre de hasta 15 mil abejas fue rescatado en Puente Aranda, Bogotá. Autoridades activaron protocolos para proteger a la comunidad y la biodiversidad.

Enjambre de hasta 15 mil abejas puso en alerta a Bogotá: así fue el operativo en Puente Aranda

La aparición de un enjambre de abejas en plena zona urbana de Bogotá activó los protocolos ambientales de la alcaldía, luego de que cerca de 15.000 individuos fueran recuperados en la localidad de Puente Aranda.

El operativo se adelantó de manera articulada con el objetivo de proteger a la comunidad y salvaguardar a estos insectos, clave para la biodiversidad y los procesos de polinización.

El enjambre de abejas fue atendido por el Grupo de Brigada de Rescate Animal Especializado (BRAE), con apoyo del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. Tras una intervención técnica y controlada, los insectos fueron retirados de forma segura del lugar donde se encontraban y trasladados en un contenedor especializado al Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA).

Según informó la entidad, el enjambre albergaba entre 10.000 y 15.000 abejas, las cuales ingresaron a la clínica especializada del IDPYBA, que opera en convenio con la Universidad Antonio Nariño. Allí, los especialistas iniciaron un proceso de evaluación, estabilización y monitoreo, con el fin de garantizar su recuperación antes de definir su destino final.

Desde el Instituto explicaron que este tipo de reportes suelen incrementarse en determinadas temporadas del año, cuando las abejas se desplazan en busca de nuevos espacios. Por esta razón, insistieron en la importancia de una atención oportuna que evite riesgos para las personas y, al mismo tiempo, preserve la vida silvestre.

Una vez concluida la fase clínica, el enjambre de abejas será entregado a la red de apicultores adoptantes vinculados al IDPYBA, quienes se encargarán de su manejo bajo condiciones controladas y con acompañamiento técnico.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a no intentar retirar colmenas por cuenta propia y a reportar cualquier situación similar a la línea 123.

