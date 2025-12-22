¡Vuelve el glifosato! Gobierno retomará la fumigación por tierra en el Cauca

Resumen: El Ministerio de Justicia reactiva la fumigación con glifosato mediante drones en Colombia.4 El plan piloto inicia en el Cauca este 26 de diciembre para combatir cultivos ilícitos instrumentalizados por grupos armados.

El Gobierno Nacional dio un giro inesperado en su política antidrogas con el anuncio de la reactivación de la aspersión con glifosato, esta vez utilizando tecnología de drones para combatir los cultivos ilícitos.

El ministro de Justicia, Andrés Idárraga, aclaró que no se trata de un regreso a las fumigaciones aéreas masivas desde aviones, sino de una técnica terrestre controlada que busca golpear directamente las zonas donde grupos armados ilegales están obligando a los campesinos a sembrar hoja de coca.

Según el funcionario, el plan piloto arrancará en el Cauca entre el 26 y 27 de diciembre, una vez se reciba el visto bueno de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).

La estrategia operativa consiste en el uso de drones que volarán a una altura máxima de 1.5 metros sobre las plantas, una distancia tan corta que, según el Gobierno, mitiga los riesgos para la salud humana y el medio ambiente que generaban las aspersiones desde grandes alturas en el pasado.

Estos aparatos tecnológicos tienen la capacidad de cubrir una hectárea de coca en apenas 30 minutos, incluyendo los tiempos necesarios para el cambio de baterías. La medida cuenta con el respaldo del Consejo Nacional de Estupefacientes y será supervisada visualmente por la Policía Nacional para garantizar que el químico caiga exclusivamente sobre los cultivos ilícitos.

Este cambio de rumbo responde a la delicada situación de orden público en departamentos como Cauca, Arauca y el Catatumbo, donde las disidencias de las Farc y el ELN han logrado superar en número a la fuerza pública y han instrumentalizado a la población civil para impedir las labores de erradicación manual.

Aunque el uso del glifosato ha sido históricamente un tema de intensa pelea jurídica y social en Colombia, el Ejecutivo defiende esta “aspersión dirigida” como una herramienta necesaria ante el fracaso de otros métodos en zonas de alto conflicto.

