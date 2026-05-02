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    Rescatan en Puerto Triunfo a una aguililla de Misisipi herida durante su ruta migratoria

    El ave recibe atención especializada tras ser encontrada con una lesión que le impidió continuar su recorrido continental.

    Publicado por: Sara Cespedes

    Rescatan en Puerto Triunfo a una aguililla de Misisipi herida durante su ruta migratoria
    Fotos: Captura de video
    Rescatan en Puerto Triunfo a una aguililla de Misisipi herida durante su ruta migratoria

    Resumen: Una aguililla de Misisipi fue rescatada en Puerto Triunfo tras ser encontrada con una lesión en una de sus alas durante su ruta migratoria. El ave fue trasladada a un centro especializado de Cornare, donde recibe atención médica y seguimiento para su recuperación. Las autoridades ambientales evalúan su evolución para determinar si podrá continuar su proceso migratorio.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un ejemplar de aguililla de Misisipi fue hallado herido en el municipio de Puerto Triunfo, en el Magdalena Medio antioqueño, durante su paso migratorio por el país.

    El ave fue rescatada tras evidenciarse una lesión en una de sus alas que le impidió continuar su recorrido hacia el sur del continente.

    El caso fue atendido por personal especializado de la autoridad ambiental regional Cornare, luego de recibir el reporte de la presencia del animal en la zona. Posteriormente, el ejemplar fue trasladado al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV), ubicado en el municipio de Santuario.

    Atención médica y diagnóstico

    Una vez ingresó al centro, el ave fue evaluada por profesionales en biología y medicina veterinaria, quienes identificaron una fractura en una estructura ósea clave para el vuelo. La lesión fue catalogada como de alta complejidad, ya que compromete directamente la capacidad del animal para mantenerse en el aire.

    Desde su ingreso, el ejemplar ha permanecido bajo observación permanente, recibiendo cuidados médicos especializados, alimentación controlada y condiciones adecuadas para su recuperación. El objetivo es estabilizar su estado de salud antes de considerar cualquier posibilidad de liberación.

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    Una ruta migratoria de gran recorrido

    La aguililla de Misisipi es una especie migratoria que realiza desplazamientos de larga distancia entre Norte y Suramérica. Su ciclo incluye recorridos desde Estados Unidos hasta Argentina y el regreso, atravesando varios países del continente.

    En ese trayecto, Colombia hace parte de una de las rutas naturales de paso, especialmente en regiones como Antioquia, donde estas aves suelen detenerse para descansar y alimentarse antes de continuar su migración.

    Se estima que el recorrido completo de esta especie puede alcanzar varios miles de kilómetros por trayecto, lo que las expone a diferentes riesgos naturales y ambientales durante su desplazamiento.

    Posibles causas de la lesión

    Aunque la causa exacta de la lesión aún está en análisis, los profesionales que atienden el caso han considerado como una de las hipótesis la interacción con animales domésticos en zonas pobladas, situación que puede representar un riesgo para la fauna silvestre durante su tránsito.

    El proceso de recuperación continúa bajo seguimiento técnico, mientras se evalúa la evolución del ejemplar y su posible regreso a su hábitat natural, dependiendo de su respuesta al tratamiento.


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