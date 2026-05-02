Resumen: El Gobierno colombiano analiza la propuesta de trasladar 80 hipopótamos a un santuario en India y fijó condiciones clave: contar con permisos internacionales, verificar la capacidad técnica y el bienestar en el lugar de destino, y garantizar la supervisión del Estado indio. La medida se estudia como una alternativa para frenar el crecimiento de esta especie invasora y mitigar sus efectos sobre los ecosistemas y las comunidades cercanas.

¿Luz verde al traslado de hipopótamos? Estas son las condiciones que Colombia fija ante la propuesta de Anant Ambani

El Gobierno colombiano analiza una propuesta internacional que busca trasladar parte de los hipopótamos que viven en el país hacia un santuario en la India, en medio de los esfuerzos por controlar la expansión de esta especie en el territorio nacional.

La iniciativa fue planteada por el empresario Anant Ambani, quien manifestó su intención de recibir 80 ejemplares en el centro de rescate Vantara. Este lugar, ubicado en el oeste de la India, cuenta con amplias instalaciones dedicadas a la conservación de fauna vulnerable.

Desde Colombia, el proceso está siendo liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que ha dejado claro que cualquier traslado deberá cumplir con condiciones estrictas. La cartera ambiental subrayó que no se trata de un acuerdo entre particulares, sino de una gestión entre Estados que exige respaldo jurídico, técnico y administrativo.

Condiciones para autorizar el traslado

Uno de los primeros puntos definidos por el Gobierno colombiano tiene que ver con la legalidad del procedimiento. Para avanzar, es necesario que la India confirme la expedición de permisos de importación bajo la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. Este requisito funciona como una autorización internacional que permite el movimiento de especies entre países bajo parámetros regulados.

Además, Colombia exige que se verifique de manera formal la capacidad del santuario que recibiría a los animales. Esto implica revisar aspectos como el espacio disponible para los ejemplares, la existencia de personal especializado en el manejo de fauna de gran tamaño, así como los protocolos de atención y cuidado que garanticen condiciones adecuadas tras el traslado.

Otro de los elementos clave es la participación del Estado indio en el proceso. Las autoridades colombianas buscan que exista un pronunciamiento oficial que confirme el conocimiento y la supervisión del destino final de los hipopótamos. Con esto, se pretende asegurar que el seguimiento no recaiga únicamente en un actor privado, sino que cuente con control institucional.

Una alternativa frente al crecimiento de la especie

La propuesta surge en un contexto en el que Colombia enfrenta el aumento sostenido de esta población animal, considerada invasora. Los hipopótamos descienden de ejemplares introducidos de manera ilegal en los años 80 por Pablo Escobar, y desde entonces se han expandido principalmente en la cuenca del río Magdalena.

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El interés del empresario indio se presenta como una opción distinta a otras medidas que han sido evaluadas por las autoridades para frenar el crecimiento de la especie, incluyendo la eutanasia. En ese sentido, el propio Ambani explicó el enfoque de su propuesta en una comunicación enviada al Gobierno colombiano:

“Guiados por las tradiciones de la India que valoran la compasión y el principio de “मा हिंस्यात् सर्वा भूतानि”, que significa ‘no hagas daño a ningún ser vivo’, esta propuesta refleja nuestro esfuerzo por ofrecer una alternativa humanitaria arraigada en la coexistencia, el cuidado y el respeto por todos los seres sintientes”.

De acuerdo con información oficial de la autoridad zoológica india, el santuario Vantara alberga diversas especies, entre ellas elefantes, osos, tigres, leones, leopardos y cocodrilos, lo que evidencia su enfoque en la protección de animales en condiciones de vulnerabilidad.

Control poblacional y protección ambiental

El eventual traslado se enmarca en la estrategia adoptada por el país para enfrentar los impactos ambientales asociados a esta especie. El plan vigente busca reducir los riesgos que representan los hipopótamos para los ecosistemas y para otras especies nativas, así como para las comunidades que habitan cerca de los ríos donde se han establecido.

Las autoridades han advertido que, sin medidas de control, la población podría seguir creciendo de forma acelerada en los próximos años. Por ello, cualquier decisión se está evaluando bajo criterios técnicos, científicos y legales.

Por ahora, el avance de la propuesta dependerá de la respuesta oficial de la India y del cumplimiento de las condiciones planteadas por Colombia, que insiste en que el proceso debe desarrollarse con todas las garantías necesarias antes de autorizar el traslado de los animales.