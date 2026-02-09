Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Fin a la pesadilla! Rescatan en Manrique a mujer que llevaba 8 días secuestrada y torturada

En un operativo del Gaula de la Policía y el Ejército, lograron rescatar a Manuela, quien estaba secuestrada en el sector de Manrique, Medellín.

La víctima había sido reportada como desaparecida desde el pasado domingo 1 de febrero, cuando fue vista por última vez en la vereda Corazón del corregimiento de Altavista.

Durante ocho días, la mujer habría sufrido múltiples agresiones físicas y psicológicas por parte de sus captores.

La ubicación de la víctima fue posible gracias a la información suministrada por sus allegados, quienes alertaron sobre el posible secuestro. Tras recibir la denuncia, las autoridades activaron un despliegue de inteligencia que culminó con éxito la tarde del domingo 8 de febrero.

Al momento del rescate, Manuela fue evacuada de la zona y trasladada de urgencia a un centro asistencial de Medellín para recibir tratamiento por las lesiones sufridas durante el cautiverio. El equipo médico evalúa su estado de salud, mientras recibe protección especial por parte del Estado.

En el procedimiento fueron capturadas dos personas, señaladas como los presuntos responsables de la retención y las agresiones contra la mujer.

Los sospechosos fueron trasladados de inmediato al búnker de la Fiscalía General de la Nación, donde esperan las audiencias ante un juez de control de garantías para su respectiva judicialización por el delito de secuestro.

Las autoridades investigan si este hecho está vinculado a dinámicas de grupos delincuenciales que operan entre los corregimientos y las comunas de la zona nororiental.

