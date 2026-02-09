Patinadores de Antioquia brillaron en la V Válida Nacional de Bogotá tras conquistar diecinueve medallas puntuables para los World Skate Games. Foto: Cortesía Liga de Patinaje de Antioquia

Resumen: La delegación antioqueña firmó una destacada actuación en la V Válida Nacional Interclubes de patinaje celebrada en Bogotá, donde obtuvo un total de 19 medallas (siete oros, cinco platas y siete bronces). Con la representación de 58 deportistas de diversos clubes regionales, Antioquia sobresalió en un certamen de alto nivel que contó con la participación de ocho países y fue clave para el escalafón nacional hacia los World Skate Games. Figuras como Jerónimo Giraldo y Emanuel Ramos lideraron la cosecha dorada en las categorías prejuvenil y juvenil, consolidando el protagonismo de la liga departamental en pruebas de velocidad y fondo frente a más de 120 clubes en competencia.

El patinaje antioqueño brilla en Bogotá con una destacada cosecha de medallas

El Patinódromo PRD El Salitre de la capital colombiana fue el escenario de una brillante actuación para el patinaje de Antioquia durante la V Válida Nacional Interclubes.

En este certamen, que reunió a 123 clubes provenientes de 23 ligas deportivas, los patinadores paisas demostraron su alto nivel competitivo al conquistar un total de 19 medallas, distribuidas en siete metales dorados, cinco de plata y siete de bronce.

La competencia, desarrollada entre el 4 y el 8 de febrero, no solo contó con la élite del patinaje colombiano, sino que adquirió un carácter global gracias a la participación de delegaciones de ocho países, entre ellos Argentina, Brasil, India y Venezuela.

Este evento resultó crucial para los deportistas, ya que sumó puntos definitivos en el escalafón nacional para definir los cupos a eventos internacionales de gran envergadura, destacando los próximos World Skate Games.

La delegación de Antioquia estuvo representada por un sólido grupo de 58 patinadores pertenecientes a clubes emblemáticos como Copatín, Grandes Paisas, Jaguar de Guarne, JMC de Rionegro y PAEN Envigado, entre otros.

El éxito en la categoría Prejuvenil y Juvenil fue evidente gracias a figuras como Jerónimo Giraldo y Emanuel Ramos, quienes lograron sendos dobletes de oro, consolidando el dominio regional en pruebas de velocidad y circuito.

Además de las victorias individuales de atletas como Jerónimo Sánchez, Susana Zapata y Salomé Molina, el equipo antioqueño mantuvo una presencia constante en los podios de plata y bronce.

Patinadores como Emmily Gutiérrez y Jacobo Ramírez sumaron al medallero en pruebas de alta exigencia técnica, cerrando una semana de éxitos que reafirma a la Liga de Patinaje de Antioquia como una de las potencias indiscutibles de este deporte en el país.

