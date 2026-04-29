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    Horror en criadero ilegal: rescatan perros en condiciones deplorables en Bogotá

    Un nuevo caso de presunto maltrato animal genera preocupación en la capital. Rescatan a perros de criadero ilegal.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Horror en criadero ilegal: rescatan perros en condiciones deplorables en Bogotá
    Foto de cortesía.
    Horror en criadero ilegal: rescatan perros en condiciones deplorables en Bogotá

    Resumen: Rescatan perros de criadero ilegal en Bogotá y alertan sobre condiciones de maltrato animal.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El hallazgo de un criadero ilegal en Bogotá volvió a encender las alarmas sobre el maltrato animal en la ciudad, luego de que varias mascotas fueran encontradas en condiciones inadecuadas en un sector del sur de la capital. La intervención fue realizada por autoridades de protección animal, que lograron rescatar a los caninos del lugar.

    De acuerdo con la información oficial, el criadero operaba de manera clandestina en una zona urbana de la localidad de Ciudad Bolívar, donde este tipo de actividades no está permitido.

    Durante la inspección, se evidenciaron condiciones de hacinamiento, falta de higiene, escasez de agua y ausencia de atención veterinaria para los animales.

    Las autoridades indicaron que en este tipo de espacios los animales suelen ser sometidos a prácticas que afectan gravemente su bienestar, incluyendo la reproducción constante sin control. Esta situación no solo compromete su salud física, sino que también refleja posibles casos de negligencia y abandono.

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    El caso del criadero pone nuevamente en discusión la problemática de la comercialización ilegal de mascotas y las consecuencias que esto tiene para los animales. A pesar de la existencia de normativas que regulan estas actividades, continúan registrándose situaciones que incumplen las disposiciones legales.

    Ante este panorama, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación similar a través de los canales habilitados, como líneas de emergencia y plataformas digitales, con el fin de facilitar la intervención oportuna.

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