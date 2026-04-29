A plena luz del día: mujer en moto dispara y deja herida a otra en Caucasia

Un ataque con arma de fuego ocurrido en el municipio de Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño, encendió las alertas de las autoridades y generó preocupación entre la comunidad.

El hecho se registró en el barrio Pueblo Nuevo, donde una mujer resultó herida tras ser interceptada en vía pública.

De acuerdo con versiones preliminares, el ataque se presentó cuando la víctima llegaba a su residencia. En ese momento, fue abordada por otra mujer que se movilizaba en motocicleta, quien habría accionado un arma de fuego sin mediar palabra antes de huir del lugar.

Tras escuchar las detonaciones, residentes del sector acudieron rápidamente para auxiliar a la afectada y coordinar su traslado a un centro asistencial cercano, donde recibió atención médica urgente.

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Según el reporte inicial de los servicios de salud, la víctima presenta heridas por impactos de bala en una de sus extremidades superiores y en el tórax, por lo que permanece bajo observación médica especializada.

El ataque ha generado inquietud entre los habitantes del sector, quienes manifestaron su preocupación por este tipo de hechos violentos en zonas residenciales del municipio.

Por su parte, las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido, identificar a la responsable y determinar los móviles del ataque.

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