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    ¡Luz de esperanza! Camila Sofía aun está atrapada en el noveno piso pero lograron sacar la mascota

    En la base del edificio, el equipo de asistencia médica, la madre de la menor y ahora su inseparable perrita Chanel, esperan por Camila Sofía

    Publicado por: SoloDuque

    Chanel, la perrita de Camila Sofía fue rescaada poco antes d de la media noche de este 26 de junio
    Chanel, la perrita de Camila Sofía fue rescaada poco antes d de la media noche de este 26 de junio
    ¡Luz de esperanza! Camila Sofía aun está atrapada en el noveno piso pero lograron sacar la mascota

    Resumen: Camila Sofía y su mascota fueron ubicadas desde primeras horas de la tarde entre los escombros de uno de los edificios colapsados por los terremotos del miércoles, si embargo las labores de rescaten se han dificultado debido al riesgo que implica su extracción.

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    Minuto30.com .- Las extenuantes labores de búsqueda y rescate siguen arrojando momentos de profunda emoción en medio del desastre. En su más reciente actualización, el presidente Nayib Bukele confirmó que los equipos de emergencia lograron extraer sana y salva a Chanel, la mascota que se encontraba atrapada junto a su dueña tras el colapso del edificio.

    La carrera contrarreloj por Camila Sofía

    Aunque el rescate de la perrita representa un gran avance y una inyección de moral para los socorristas y familiares que aguardan en la zona cero, la operación de extracción principal aún se encuentra en su fase más crítica.

    El estado actual del operativo exige maniobras de alta precisión:

    El objetivo principal: Camila Sofía, la joven de 15 años, aún permanece bajo los escombros del que fuera el noveno piso de la estructura.

    Maniobras milimétricas: Los especialistas están trabajando a contrarreloj para perforar y mover el concreto, buscando generar el espacio vital necesario que les permita acceder hasta ella y sacarla de forma completamente segura, sin desestabilizar las ruinas.

    «Dios permita que pronto podamos rescatarla también», fue la plegaria compartida por el mandatario salvadoreño al reportar este avance.

    Mientras tanto, en la base del edificio, el equipo de asistencia médica, la madre de la menor y ahora su inseparable perrita Chanel, continúan aguardando el tan anhelado reencuentro.

    Camila Sofía y su mascota fueron ubicadas desde primeras horas de la tarde entre los escombros de uno de los edificios colapsados por los terremotos del miércoles, si embargo las labores de rescaten se han dificultado debido al riesgo que implica su extracción.

    En contexto: ¡Viva pero atrapada entre los escombros! Rescatistas hallan a joven de 15 años y a su mascota en un noveno piso

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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