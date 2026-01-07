¡Hasta un niño lo golpeaba! Rescatan cachorro tras denuncia por maltrato animal en Itagüí

Resumen: Un cachorro fue rescatado en El Provenir tras un video que evidenció maltrato animal. Autoridades lo pusieron bajo protección y advierten sanciones.

Un video difundido en redes sociales desató una ola de indignación entre los habitantes del municipio de Itagüí, luego de evidenciar un grave caso de maltrato animal contra un cachorro que era golpeado de manera reiterada mientras permanecía amarrado e indefenso.

Los hechos ocurrieron en el barrio El Provenir, donde residentes del sector denunciaron que el perro presuntamente permanecía día y noche atado en un balcón, expuesto a las inclemencias del clima, como el sol y la lluvia, además de ser víctima constante de agresiones físicas por parte de quienes habitaban la vivienda.

En las imágenes que circularon ampliamente en plataformas digitales se observa cómo algunos vecinos intentan intervenir y persuadir a los agresores, entre ellos menores de edad, para que cesaran los golpes contra el animal; sin embargo, los llamados no fueron atendidos.

De acuerdo con la comunidad, en varias oportunidades se solicitó la presencia de la Policía para atender la situación. No obstante, los ciudadanos aseguraron que la respuesta fue que el caso debía ser remitido a Bienestar Animal, lo que generó frustración y molestia entre los denunciantes.

La presión social y la difusión del material audiovisual finalmente surtieron efecto. Las autoridades municipales lograron rescatar al cachorro, quien fue trasladado para una valoración médico-veterinaria y quedó bajo protección institucional.

“Actualmente se le están brindando todos los cuidados médico-veterinarios necesarios y albergue para garantizar su vida e integridad”, informó Andrés Mauricio Bedoya Montoya, secretario de Medio Ambiente de Itagüí.

El funcionario también reiteró el llamado a denunciar este tipo de conductas y recordó que el maltrato animal es un delito, sancionado con multas e incluso penas privativas de la libertad, según la legislación vigente.

