¡La discusión terminó a cuchillo! Judicializan a hombre por intento de homicidio en plena vía pública de Cali

Ante un juez de control de garantías fue presentado Jean Pool Bejarano, señalado por la Fiscalía General de la Nación como presunto responsable de un violento ataque ocurrido en la capital del Valle del Cauca, que por poco termina en un desenlace fatal.

Según el material investigativo recaudado por las autoridades, el hecho se registró el 18 de octubre de 2025 en una vía pública del barrio Talanga, donde Bejarano habría sostenido una discusión con otro hombre. Minutos después del altercado, el señalado agresor presuntamente lo atacó con un arma cortopunzante.

De acuerdo con la información oficial, la víctima fue agredida cuando ya se encontraba en el suelo y en condición de indefensión. A raíz de la gravedad de las heridas, el hombre fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde el personal médico logró estabilizarlo y salvarle la vida.

Las labores de investigación permitieron que unidades de la Sijín de la Policía Nacional ubicaran y capturaran al presunto implicado en el barrio Ciudad Modelo de Cali, en cumplimiento de una orden judicial previamente emitida.

Durante la audiencia, un fiscal de la Seccional Cali imputó a Bejarano el delito de homicidio agravado en grado de tentativa. El procesado no aceptó los cargos; sin embargo, el juez consideró que existían elementos suficientes para imponerle medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso penal.

El caso continúa en etapa de investigación, mientras las autoridades reiteran el llamado a la resolución pacífica de los conflictos y a evitar hechos de violencia que pongan en riesgo la vida de las personas.