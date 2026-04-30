Resumen: En las últimas horas se ha ido revelado el minuto a minuto detrás del violento intento de fleteo registrado la noche del 29 de abril en el sector Estadio. El hecho dejó a dos presuntos delincuentes abatidos y a uno más, herido y capturado tras la valerosa reacción de un militar.

«El man tira a la novia y desenfunda»: El minuto a minuto del frustrado fleteo por un militar en el sector Estadio

Minuto30.com .- En las últimas horas se ha ido revelado el minuto a minuto detrás del violento intento de fleteo registrado la noche del 29 de abril en el sector Estadio. El hecho dejó a dos presuntos delincuentes abatidos y a uno más herido y capturado tras la valerosa reacción de un militar.

El paso a paso de la emboscada

El incidente ocurrió exactamente poco antes de las 8 de la noche, en la Carrera 68 entre calles 48 y 48A. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, la dinámica del ataque criminal operó bajo una estrategia de acorralamiento:

El blanco del ataque fue un soldado profesional con 19 años de servicio que se movilizaba en motocicleta junto a su novia. Fueron abordados bruscamente por cuatro sujetos distribuidos en dos motocicletas que les cerraron el paso de frente, mientras una tercera moto se ubicó en la parte trasera cumpliendo labores de “campanero”.

Durante la intimidación, uno de los presuntos fleteros le disparó al militar en la espalda utilizando un arma de menor letalidad (pistola traumática).

Priorizando la vida de su pareja, el soldado empujó a la mujer para que lograra correr. Al ver que ella estaba a salvo, desenfundó su arma de dotación personal, amparada con salvoconducto, y abrió fuego para repeler el asalto.

Así narraron para minuto30 el intenso momento

“El man venía con la noviecita por Suramericana, cuando fue interceptado por dos motos con cuatro manes, y otra moto queda atrás. A la víctima le pegan un cachazo con arma de fogueo.

El man tira a la novia y ella sale corriendo; ya cuando él ve que la novia lejos, desenfunda y le da a los de la primera moto. El primen ladrón cae, y el otro cae a los 100 metros. Otro tipo también quedó herido ahí. Las otras dos motos, o sea, una de las de la encerrona y el que iba en la moto atrás también huye.

El man, al ver que ya había dado de baja dos, se va con la motico, la cual no le lograron robar, se sigue derecho y ahí se entrega al batallón de ahí de Colombia. Ese fue el rollo”.

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El saldo de los atacantes

La contundente respuesta armada provocó la huida de los conductores de la segunda y tercera motocicleta, pero dejó neutralizados a tres de los implicados:

El primer abatido: Un hombre de entre 25 y 30 años que cayó en el lugar de los hechos junto a una motocicleta negra y con un casco negro a un lado; vestía camisa manga larga de color blanca, jeans azul claro y tenis negros. Recibió tres impactos de bala y, según testigos, portaba dos bolsos y habría sido quien accionó una de las armas. Como seña particular, tenía un tatuaje en el pecho con el nombre “Mariana”.

El segundo abatido: Un joven de 18 años, quien tendría nexos con el municipio de Guatapé. Intentó huir tras ser impactado, pero cayó sin vida a unos 50 metros del primer sujeto; vestía buzo negro, pantalón gris con reflectivos y tenis negros. A su lado quedó un celular y el arma traumática utilizada en el ataque.

El herido y capturado: Un tercer individuo de 30 años resultó gravemente herido y quedó tendido en el lugar. Fue auxiliado por la patrulla de la Policía, que le incautó un revólver y un celular. Actualmente se encuentra en un centro asistencial del norte de Medellín, judicializado por hurto y porte ilegal de armas.

Evidencia y confirmación de legítima defensa

En la escena del crimen, recolectaron 10 vainillas de pistola calibre 9mm, un revólver, una pistola traumática y dos teléfonos celulares que podrían ser clave para desentramar el hecho delictivo.

Por su parte, el soldado profesional, quien fue atendido en un centro médico por la herida en su espalda, se presentó voluntariamente ante las autoridades. Tras relatar lo sucedido y presentar la documentación legal de su arma, se habría determinado que su accionar estuvo amparado bajo la figura jurídica de legítima defensa.