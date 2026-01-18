Resumen: En la localidad de Kennedy, la Policía y los Bomberos de Bogotá rescataron a una niña de seis años que se encontraba sola en un apartamento. Vecinos alertaron a las autoridades al verla pidiendo ayuda y comida desde el segundo piso. Tras acceder al inmueble por una ventana, los equipos de emergencia aseguraron a la menor, que quedó bajo custodia de la autoridad administrativa para garantizar su protección, atención y restablecimiento de derechos.

Rescatan a niña de 6 años que pedía ayuda y comida tras quedar sola en un apartamento en Kennedy

En las últimas horas, las autoridades de Bogotá atendieron una situación de riesgo en la localidad de Kennedy, que culminó con el rescate de una niña de seis años que se encontraba sola en un apartamento.

Los hechos ocurrieron en el barrio Roma, donde vecinos alertaron a la Policía Nacional tras observar a la menor desde la ventana de un segundo piso, manifestando que tenía hambre y solicitando ayuda. La central de radio recibió el aviso y activó de inmediato el protocolo de verificación.

Al llegar al lugar, los uniformados constataron que la puerta del inmueble estaba asegurada, lo que impidió el ingreso por esa vía. Ante la situación, se solicitó la intervención del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, que logró acceder al apartamento a través de una ventana y rescatar a la menor de manera segura.

Posteriormente, la niña quedó bajo la custodia de la autoridad administrativa competente, encargada de evaluar su situación, determinar las circunstancias de su permanencia en soledad y garantizar el restablecimiento de sus derechos, así como la atención correspondiente según los protocolos de protección infantil.

Pidiendo ayuda desde la ventana del 2️⃣ piso de un apartamento, rescatamos a una menor de seis años en la localidad de #Kennedy. Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad Fue necesaria la intervención de @BomberosBogota para sacarla de esta residencia y dejarla con la autoridad que le garantizará sus derechos. pic.twitter.com/2Dy51TzOnz — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) January 18, 2026

La Policía Nacional reiteró la importancia de que la ciudadanía denuncie oportunamente cualquier situación que pueda poner en riesgo la seguridad y el bienestar de niños, niñas y adolescentes, recordando los canales disponibles para reportar hechos que vulneren sus derechos.

Este caso se suma a otros operativos en Bogotá donde la acción coordinada de uniformados y organismos de protección ha sido fundamental para atender situaciones de abandono o vulneración de derechos de menores, resaltando también la importancia de la colaboración comunitaria para activar los mecanismos de respuesta de manera oportuna.