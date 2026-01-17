Resumen: La Alcaldía de Bogotá, mediante el IDPYBA, habilitará 800 esterilizaciones gratuitas para perros y gatos en Suba y Engativá del 19 al 26 de enero. La iniciativa beneficia a hogares de estratos 1, 2 y 3 y a personas en situación de vulnerabilidad. Los interesados deben agendar turno en línea y cumplir requisitos como ayuno previo y presentación de documentos el día de la cita. Las jornadas se realizarán en Unidades Móviles, buscando garantizar el bienestar animal y el control poblacional en la ciudad.

¡Atención! Bogotá abre inscripciones para 800 esterilizaciones gratuitas de perros y gatos en el noroccidente de la ciudad

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), habilitará 800 cupos de esterilización gratuita para perros y gatos en las localidades de Suba y Engativá entre el lunes 19 y el lunes 26 de enero de 2026. Los procedimientos se llevarán a cabo mediante Unidades Móviles del IDPYBA, que estarán distribuidas en diferentes puntos de estas localidades.

En Suba, se habilitarán seis puntos de atención en distintos días, mientras que en Engativá se dispondrán dos puntos para atender a los animales de compañía. La iniciativa busca beneficiar a hogares de estratos 1, 2 y 3, así como a personas en situación de vulnerabilidad, incluyendo recicladores, adultos mayores, habitantes de calle y migrantes en condiciones precarias.

Cómo inscribir a tu mascota

Los interesados pueden solicitar un turno a través de la . Allí deberán registrar los datos del animal y del tenedor, y recibirán la confirmación de la cita por mensaje de texto o correo electrónico, la cual debe presentarse el día del procedimiento.

Requisitos y recomendaciones

• Para garantizar la seguridad y bienestar de los animales, se debe cumplir con los siguientes criterios:

• Edad: entre 4 meses y 8 años.

• Buen estado de salud.

• Ayuno de 8 horas antes del procedimiento, incluyendo sólidos y líquidos.

• En el caso de hembras, no deben estar en celo ni en gestación.

El día de la esterilización, se deben presentar: fotocopia de la cédula del tenedor, recibo público reciente, guacal para gatos, collar y traílla para perros, bozal si el animal requiere manejo especial, cobija y collar isabelino.

Las autoridades recordaron que la esterilización es una medida que aporta múltiples beneficios: previene enfermedades, reduce riesgos reproductivos, disminuye conductas agresivas y contribuye al control poblacional de animales en la ciudad, asegurando un entorno más saludable tanto para las mascotas como para la comunidad.