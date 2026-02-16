Resumen: Un ciudadano estadounidense fue rescatado en la Sierra Nevada de Santa Marta tras 20 horas atrapado. Comunidades indígenas y la FAC coordinaron la evacuación.

Rescatan a estadounidense tras 20 horas de agonía en la Sierra Nevada de Santa Marta

Un impresionante operativo, que se extendió por casi 20 horas, devolvió la esperanza a la familia de Shimeall, un ciudadano estadounidense que quedó atrapado en los puntos más remotos de la Sierra Nevada de Santa Marta.

La emergencia, que activó una respuesta inmediata del Gobierno Nacional y la Gobernación del Magdalena, culminó con éxito gracias a una pieza clave en el terreno: las comunidades indígenas.

La emergencia, que activó una respuesta del Gobierno, fue gracias a las comunidades indígenas de la zona, quienes fueron los primeros en localizar al extranjero y trasladarlo hacia una zona segura para facilitar su extracción aérea en medio de condiciones geográficas extremas.

Un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) despegó desde Bogotá para realizar la evacuación desde la comunidad de Jekichen (Yechiuin).

Tras una escala técnica en Nabusimake, capital espiritual de los Arhuacos, el paciente fue estabilizado antes de su traslado final al Batallón Córdoba en Santa Marta.

Según el reporte oficial, el liderazgo de las comunidades y la coordinación con la embajada de los EE.UU. fueron determinantes para que el ciudadano estadounidense lograra salir con vida de la montaña, pese a su delicado estado de salud.

Al momento de ser ingresado en el Hospital Julio Méndez Barreneche, el diagnóstico médico confirmó la gravedad de la situación: Shimeall presenta deshidratación severa y complicaciones pulmonares críticas que obligaron a su internación inmediata en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Por ahora, el extranjero permanece bajo observación médica mientras se recupera de la odisea vivida en el corazón de la Sierra.

