Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Un hombre resultó herido tras un ataque sicarial en el barrio El Carmen, localidad de Tunjuelito. La Policía de Bogotá investiga el hecho de intolerancia.

Policía de Bogotá investiga un atentado sicarial que dejó a un hombre herido

La violencia no da tregua en el sur de Bogotá. Durante la noche del pasado domingo, 15 de febrero, un grave hecho de intolerancia sacudió al barrio El Carmen, en la localidad de Tunjuelito.

Los habitantes del sector reportaron haber escuchado múltiples estruendos, encontrando minutos después a un hombre tendido en el suelo con heridas de bala y un sangrado evidente.

Según los reportes oficiales entregados por la teniente coronel Paula Güiza, oficial de guarnición de la Policía de Bogotá, el ataque fue perpetrado por dos hombres que, tras disparar en repetidas ocasiones, emprendieron la huida hacia el sector de la avenida 52.

Lea también: Acudieron por una riña en un restaurante de Bosa y encontraron un arsenal y kilos de cocaína

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Este lamentable acto de intolerancia dejó a la víctima en un estado de salud reservado, siendo auxiliado por la propia comunidad y trasladado de urgencia a un centro asistencial.

El equipo judicial trabaja en la recolección de testimonios y en la revisión detallada de las cámaras de seguridad del barrio El Carmen para establecer la ruta exacta de escape de los agresores.

Más noticias de Bogotá