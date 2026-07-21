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Resumen: Dos personas fueron rescatadas en Medellín tras ser presuntamente víctimas de explotación sexual luego de ser engañadas con una falsa oferta laboral.

Falsa oferta de empleo terminó en un caso de explotación en Medellín

Una operación conjunta del Grupo Gaula Militar Valle de Aburrá, adscrito a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía permitió rescatar a dos personas que, al parecer, eran víctimas de explotación sexual mediante plataformas digitales en el corregimiento de San Antonio de Prado, en Medellín.

La intervención se realizó en una vivienda ubicada en este sector de la ciudad, luego de que un familiar de una de las víctimas denunciara su presunta privación de la libertad.

A partir de esta información, las autoridades iniciaron labores de inteligencia que permitieron ubicar el inmueble y ejecutar el operativo de rescate.

Según las primeras indagaciones, las dos personas habrían sido captadas a través de una falsa oferta de trabajo.

De acuerdo con sus testimonios, desde el pasado 4 de junio permanecían retenidas y eran obligadas a realizar actividades relacionadas con plataformas digitales de contenido para adultos.

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Las autoridades investigan la posible participación de presuntos integrantes del grupo de delincuencia común conocido como ‘La Oculta’, que, según la información recopilada, actuaría al servicio del grupo delincuencial organizado ‘El Limonar’.

Tras el procedimiento, las víctimas quedaron bajo la protección de las entidades competentes, que adelantan el proceso de restablecimiento de sus derechos y el acompañamiento correspondiente, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.

La Cuarta Brigada del Ejército Nacional reiteró su compromiso con la protección de la población civil e hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar de manera oportuna cualquier situación que pueda poner en riesgo la libertad, la integridad o la seguridad de las personas, con el fin de facilitar la reacción de las autoridades y prevenir este tipo de delitos.

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