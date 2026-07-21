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Resumen: Las autoridades descartaron un artefacto explosivo tras atender un objeto sospechoso en la carrera Séptima de Bogotá.

¡Alerta en la carrera Séptima! Cierran importante corredor por objeto sospechoso en Bogotá

Momentos de tensión se registraron en la tarde de este martes 21 de julio en Bogotá, luego de que las autoridades recibieran un reporte sobre un objeto sospechoso en la carrera Séptima, entre las calles 67 y 70.

La situación obligó a activar los protocolos de seguridad y a restringir temporalmente la movilidad en este importante corredor vial de la capital.

Como medida preventiva, las autoridades cerraron el paso para vehículos particulares y de transporte público mientras equipos especializados inspeccionaban el elemento reportado. La intervención generó afectaciones en la circulación de la zona durante varios minutos.

Tras realizar la verificación correspondiente, las autoridades concluyeron que el objeto sospechoso no representaba ningún riesgo y descartaron que se tratara de un artefacto explosivo. Con ello, se dio por terminado el procedimiento de seguridad.

Hacia las 3:30 de la tarde, una vez finalizada la inspección y confirmada la ausencia de una amenaza, las autoridades reabrieron la carrera Séptima y permitieron el restablecimiento del tránsito vehicular y de las rutas de transporte público que habían sido suspendidas de manera preventiva.

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La Secretaría de Seguridad de Bogotá indicó que la actuación respondió a los protocolos establecidos para este tipo de reportes, con el objetivo de garantizar la protección de la ciudadanía y verificar cualquier situación que pueda representar un riesgo para el orden público.

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