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Resumen: Cuatro personas que permanecían secuestradas desde el pasado jueves fueron rescatadas en zona rural de Gómez Plata durante un operativo militar. La intervención derivó en un combate con presuntos integrantes de la Estructura 36, que dejó dos muertos y un capturado herido. Además, una menor de edad resultó lesionada y las autoridades incautaron armas, munición y equipos de comunicación.

Rescatan a cuatro secuestrados en Gómez Plata tras operativo que dejó dos muertos y un capturado

Cuatro personas que permanecían secuestradas desde el pasado jueves fueron rescatadas en zona rural de Gómez Plata, Antioquia, durante una operación adelantada por tropas del Gaula Militar Valle de Aburrá de la Cuarta Brigada, en coordinación con la SIJIN de la Policía de Antioquia, GICCO y la Fiscalía Especializada 75.

El procedimiento permitió ubicar y recuperar a las cuatro personas que permanecían retenidas, pero durante el desarrollo de la operación se produjo un combate con integrantes del GAO-r Estructura 36, facción de alias Calarcá.

Combate dejó dos presuntos integrantes muertos

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, durante la operación militar sostenida murieron dos presuntos integrantes de esta estructura criminal en desarrollo de operaciones militares.

Entre los fallecidos se encontraba alias ‘Huevo’, señalado como cabecilla de comisión. La otra persona muerta era una mujer.

En medio del mismo procedimiento también fue capturado un hombre, quien resultó herido durante el combate.

Una de las personas recuperadas, una menor de edad, también sufrió heridas durante la operación y recibió atención médica en el lugar por parte del enfermero de combate.

Incautaron armas, munición y equipos de comunicación

Durante la maniobra militar, las autoridades también reportaron la incautación de material que, según la información entregada, estaba en poder de los integrantes de la estructura. En total fueron encontrados cinco fusiles, una pistola, 12 proveedores y 929 cartuchos.

A este material se sumaron tres radios de comunicación y ocho celulares, elementos que quedaron dentro de los elementos incautados durante el procedimiento.

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La operación se realizó tras varios días de secuestro

Las cuatro personas rescatadas permanecían secuestradas desde el pasado jueves en zona rural de Gómez Plata. Su recuperación se produjo durante la intervención coordinada entre las unidades militares, la Policía y la Fiscalía.

El operativo estuvo a cargo de tropas del Gaula Militar Valle de Aburrá, perteneciente a la Cuarta Brigada, junto con integrantes de la SIJIN de la Policía de Antioquia, GICCO y la Fiscalía Especializada 75.

#ContraLaAmenaza | En Gómez Plata, Antioquia, tropas del @GaulaMilitares Valle de Aburrá de la #CuartaBrigada, en coordinación con la SIJIN de @Policiantioquia, GICCO y la Fiscalía Especializada 75, rescataron a 4 personas que permanecían secuestradas desde el pasado jueves en… pic.twitter.com/cULk2f7ILr — Séptima División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div7) September 19, 2026

Durante el desarrollo de la acción, además de lograr el rescate de las cuatro personas, se produjo el enfrentamiento que terminó con los resultados reportados por las autoridades.

Investigan relación con acciones contra comerciantes y productores

Según información de inteligencia militar, la comisión de la Estructura 36 que estaría involucrada en los hechos tendría relación con recientes acciones criminales contra comerciantes, agricultores, ganaderos y empresarios de varios municipios del norte de Antioquia.

Los municipios mencionados en el reporte son Santa Rosa de Osos, Gómez Plata, Carolina del Príncipe y Angostura.

La información hace parte de los datos de inteligencia con los que cuentan las autoridades sobre el accionar de esta comisión y su presunta actividad en esta zona del departamento.

Operativo afectó la capacidad de la estructura

Con el procedimiento, las autoridades reportaron una afectación a las capacidades armadas y logísticas de la estructura criminal, debido al material de guerra y los equipos de comunicación incautados, además de los resultados registrados durante el combate.

El rescate de las cuatro personas se produjo en medio de esta operación en zona rural de Gómez Plata, donde las tropas desarrollaron las acciones que permitieron ubicar a los secuestrados y posteriormente enfrentar a los presuntos integrantes del grupo armado.

Las autoridades señalaron que este resultado busca contribuir a mejorar las condiciones de seguridad para las comunidades del norte de Antioquia, particularmente en los municipios donde, según la información de inteligencia militar, esta comisión tendría presencia y estaría relacionada con recientes acciones criminales.