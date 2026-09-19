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Resumen: Alias ‘Alexander’, señalado de cumplir funciones financieras dentro de la Estructura 36, fue capturado en San Andrés de Cuerquia tras los combates registrados el pasado sábado. Según el informe, sería la mano derecha de alias ‘Primo Gay’ y deberá responder por concierto para delinquir agravado y porte o tenencia de armas de fuego.

¡Cayó una ficha clave! Alias ‘Alexander’, presunto financiero de la Estructura 36, fue capturado en Antioquia

Una operación conjunta de las autoridades permitió la captura de alias ‘Alexander’, señalado de pertenecer al GAO-r Estructura 36, facción asociada a alias ‘Calarcá’, en hechos registrados en jurisdicción de San Andrés de Cuerquia, Antioquia.

El procedimiento se produjo luego de los combates registrados el pasado sábado en el municipio y contó con la participación del Batallón de Infantería Liviana N.º 10 Coronel Atanasio Girardot de la Cuarta Brigada, la Policía Antioquia, el CTI-GICOC y la Fiscalía 75 Especializada.

De acuerdo con el informe, el capturado tendría funciones relacionadas con el manejo económico de la organización armada y sería considerado la mano derecha de alias ‘Primo Gay’, señalado como integrante de la misma estructura.

El señalado tendría funciones financieras dentro del grupo

Alias ‘Alexander’ es señalado de desempeñarse como financiero de la Estructura 36, una función que, según la información entregada por las autoridades, estaría relacionada con las decisiones económicas de este grupo.

Su cercanía con alias ‘Primo Gay’ también lo habría convertido en una persona con participación en asuntos financieros de la organización. La captura, de acuerdo con el reporte, representa una afectación a este componente de la estructura.

Las autoridades señalan que la Estructura 36 tiene presencia en esta zona de Antioquia y que entre sus acciones estarían aquellas dirigidas contra la población civil, la infraestructura crítica y la Fuerza Pública.

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Los delitos que le fueron imputados

Tras su captura, a alias ‘Alexander’ se le imputan los delitos de concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

La actuación fue formalizada por la Fiscalía 75 Especializada, dentro del procedimiento en el que también participaron unidades militares, policiales y del CTI.

La captura se suma a las acciones adelantadas por las autoridades contra integrantes de esta estructura armada en el departamento de Antioquia.

La captura afecta el componente económico de la estructura

Según el informe, la detención de alias ‘Alexander’ representa una afectación para las finanzas de la Estructura 36, debido a las funciones que presuntamente cumplía dentro de la organización.

El componente financiero es señalado como uno de los elementos necesarios para mantener las operaciones del grupo y garantizar recursos para sus integrantes. Por esta razón, las autoridades consideran que la captura limita parte de su capacidad para sostener sus actividades en la región.

El reporte también relaciona a la Estructura 36 con acciones que tendrían como objetivo afectar a la población civil, la infraestructura crítica y los integrantes de la Fuerza Pública.

Con la captura de alias ‘Alexander’, las autoridades buscan continuar afectando las capacidades de esta organización armada en el norte de Antioquia, particularmente su estructura financiera y las personas encargadas de esta función.