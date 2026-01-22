Resumen: Diez pichones de lora frentiamarilla fueron rescatados en Guarne dentro de una caja de cartón sin aire. Cornare denuncia el grave impacto del tráfico de fauna.

¡Sin aire y en una caja! Rescatan a 10 pichones de lora víctimas de tráfico de fauna en Guarne

La autopista Medellín–Bogotá fue el escenario de un desgarrador hallazgo que pone en evidencia la crueldad detrás del tráfico de fauna silvestre. El pasado 21 de enero, durante un operativo de control de la Policía Nacional en jurisdicción de Guarne, los uniformados detuvieron un bus de servicio público interdepartamental.

Al inspeccionar el vehículo, encontraron una pequeña caja de cartón, completamente sellada y sin orificios de ventilación, que escondía en su interior a diez pichones de lora frentiamarilla (Amazona ochrocephala) de apenas un mes de nacidos.

Las aves, que eran transportadas como simple mercancía, fueron trasladadas de urgencia al Centro de Atención y Valoración (CAV) de Cornare.

Los especialistas que recibieron a los pichones reportaron un cuadro clínico lamentable: deshidratación severa, malnutrición crítica, hipoglicemia y diversas lesiones en su piel, producto del hacinamiento y la dieta inadecuada a la que fueron sometidos por los traficantes.

Lea también: ¡Gravísimo! Denuncian a futbolistas por presunto abuso sexual

El tráfico de fauna no solo las privó de su libertad, sino que las dejó al borde de la muerte, por lo que ahora enfrentan un riguroso proceso de crianza artificial y rehabilitación para intentar devolverlas a su hábitat natural algún día.

La lora frentiamarilla es una de las especies más perseguidas por los cazadores debido a su plumaje llamativo y su habilidad para imitar la voz humana, características que paradójicamente se convierten en su condena.

Las autoridades ambientales reiteraron el llamado a la ciudadanía para que no sea cómplice de esta cadena criminal: “Si no hay compradores, no hay traficantes”.

Cornare recordó que cualquier actividad sospechosa relacionada con animales silvestres puede ser denunciada a la línea de emergencias 3217811388 para evitar que más especies terminen en cajas de cartón.

Más noticias de Antioquia