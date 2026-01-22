Denuncian a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña por presunto abuso sexual y Alianza Lima los separa del plantel indefinidamente. Fotos: Tomadas de redes sociales

Resumen: Los futbolistas de Alianza Lima y la Selección Peruana, Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, han sido denunciados por presunto abuso sexual por una joven argentina de 22 años, quien asegura que los hechos ocurrieron en un hotel de Montevideo durante la estadía del club en Uruguay. Tras la denuncia formalizada en Argentina para evitar represalias, Alianza Lima decidió separar a los jugadores de forma indefinida y suspendió sus entrenamientos, mientras se espera un pronunciamiento oficial de la Federación Peruana de Fútbol ante la gravedad del caso

Una grave denuncia sacude los cimientos del fútbol sudamericano. Tres experimentados futbolistas de la Selección Peruana y actuales referentes de Alianza Lima, están en el ojo del huracán.

Se trata de los jugadores Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, que han sido señalados por una joven argentina de 22 años por el presunto delito de abuso sexual.

Según el testimonio de la denunciante, los hechos habrían ocurrido en un hotel de Montevideo, durante la estadía del club peruano en territorio uruguayo.

La víctima relató que, tras el incidente, se sintió profundamente impactada y tomó la decisión de no realizar la denuncia inmediata en Uruguay por temor a posibles represalias.

En su lugar, optó por regresar a su país natal, Argentina, donde finalmente formalizó la gravísima acusación ante las autoridades correspondientes, activando los protocolos judiciales internacionales.

Lea también: https://www.minuto30.com/alcalde-fico-gutierrez-se-pronuncio-frente-a-la-llegada-de-un-tercer-equipo-de-futbol-profesional-a-medellin/1695878/

¡Gravísimo! Denuncian a futbolistas por presunto abuso sexual

La respuesta por parte de Alianza Lima ante la gravedad de la situación no se hizo esperar. En las últimas horas, se confirmó que el club ha decidido separar de manera indefinida a los tres futbolistas de la plantilla profesional.

El impacto de la noticia fue de tal magnitud que el entrenamiento del equipo fue suspendido, mientras la directiva ultima los detalles de un comunicado oficial para fijar su postura ante estos hechos.

Por su parte, el entorno del fútbol nacional observa con atención el desarrollo de este caso que involucra a piezas clave del combinado nacional.

Hasta el momento, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no ha emitido ningún pronunciamiento oficial respecto a la situación legal de los jugadores, quienes se encuentran en el centro de una investigación que promete escalar en las próximas horas.

Más noticias de Deporte