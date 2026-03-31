Resumen: Rescatan con vida a cinco niños desaparecidos en la selva del Caquetá tras operativo del Ejército.

Hallan con vida a cinco niños desaparecidos en la selva del Caquetá tras operativo militar

Cinco menores que permanecían desaparecidos en zona selvática del Caquetá fueron encontrados con vida tras un operativo del Ejército Nacional de Colombia, luego de permanecer ocultos durante varios días para evitar ser reclutados por un grupo armado ilegal.

La búsqueda se activó luego de que el gobernador Luis Francisco Ruíz alertara a las autoridades sobre la desaparición de los menores, lo que llevó a la realización de un consejo de seguridad en el sector de Peñas Coloradas.

De acuerdo con el reporte oficial, los padres de los niños y uno de sus hijos mayores lograron escapar tras haber sido retenidos por disidencias de las Farc comandadas por alias Calarcá, quienes los habrían obligado a realizar trabajos forzados durante varios días.

Tras su huida, los adultos llegaron a un puesto de control de la Infantería de Marina, lo que permitió activar los protocolos de búsqueda.

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Inicialmente, se contempló una misión humanitaria con apoyo de organismos como la Defensoría del Pueblo y la Cruz Roja; sin embargo, las condiciones del terreno obligaron a cambiar la estrategia.

Fue así como se desplegó una operación militar con tropas especiales que ingresaron en horas de la noche a la selva. El operativo incluyó apoyo aéreo y la inserción de uniformados en un punto cercano al lugar donde se encontraban los menores, quienes tuvieron que avanzar a pie durante varias horas.

El hallazgo se produjo cuando los soldados ubicaron a los cinco niños junto a una joven de 18 años, quien también permanecía escondida.

Según el general Edilberto Cortés, los menores presentaban signos de deshidratación y se encontraban asustados tras pasar entre dos y tres días en la selva sin contacto directo con sus padres.

Aunque la extracción no pudo realizarse de inmediato por condiciones climáticas, las autoridades confirmaron que los menores serán trasladados a Florencia, donde recibirán atención médica y acompañamiento institucional para el restablecimiento de sus derechos.

Este caso vuelve a encender las alertas sobre el riesgo de reclutamiento forzado de menores en zonas afectadas por el conflicto armado.

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