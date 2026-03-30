Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Lunes: 1 - 7 1 - 7
Pico y Placa Medellín Lunes: 1 - 7 1 - 7
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Dejó a su bebé abandonado en el hospital con una nota que denunciaba un presunto abuso infantil en Barranquilla

    Alerta en Barranquilla por niña de dos años abandonada en hospital. Las autoridades ya buscan a los familiares señalados de este presunto abuso.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Dejó a su bebé abandonado en el hospital con una nota que denunciaba un presunto abuso infantil en Barranquilla
    Foto de archivo.
    Dejó a su bebé abandonado en el hospital con una nota que denunciaba un presunto abuso infantil en Barranquilla

    Resumen: Alerta en Barranquilla por niña de 2 años abandonada en hospital con nota que denuncia abuso sexual por parte de familiares. ICBF asumió la custodia.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Una ola de indignación sacude a Barranquilla tras conocerse el desgarrador caso de una pequeña de apenas dos años y medio, quien fue abandonada por su propia madre en el hospital Niño Jesús.

    Según los reportes preliminares, la mujer llegó al centro asistencial buscando atención médica urgente para la menor, pero desapareció poco después sin dejar rastro, dejando a la niña a su suerte junto a una nota manuscrita que detalla un presunto y sistemático abuso sexual.

    En la misiva, la madre asegura que no cuenta con los medios para proteger a su hija de sus propios familiares, a quienes señala directamente como los responsables de las agresiones.

    El personal médico que recibió a la pequeña confirmó el hallazgo de lesiones físicas graves que coinciden con actos de violencia sexual, lo que obligó a su hospitalización inmediata para estabilizar su salud.

    Lea también: Lo boletearon en un supermercado en Bogotá por acosar a una joven: Secretaría de la Mujer responde

    Ante la gravedad de los hechos, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) tomó la custodia de la menor de manera inmediata, asignándole una madre sustituta mientras se adelantan las investigaciones para dar con el paradero de los responsables del presunto abuso denunciado.

    Mientras la Fiscalía trabaja para identificar a los parientes señalados en la carta, las autoridades nacionales reiteran el llamado a denunciar cualquier sospecha de maltrato a través de la línea 141, enfatizando que el entorno familiar no debe ser un escondite para quienes atentan contra la vida de los más vulnerables.

    Más noticias de Colombia


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.