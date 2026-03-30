Resumen: Alerta en Barranquilla por niña de 2 años abandonada en hospital con nota que denuncia abuso sexual por parte de familiares. ICBF asumió la custodia.

Dejó a su bebé abandonado en el hospital con una nota que denunciaba un presunto abuso infantil en Barranquilla

Una ola de indignación sacude a Barranquilla tras conocerse el desgarrador caso de una pequeña de apenas dos años y medio, quien fue abandonada por su propia madre en el hospital Niño Jesús.

Según los reportes preliminares, la mujer llegó al centro asistencial buscando atención médica urgente para la menor, pero desapareció poco después sin dejar rastro, dejando a la niña a su suerte junto a una nota manuscrita que detalla un presunto y sistemático abuso sexual.

En la misiva, la madre asegura que no cuenta con los medios para proteger a su hija de sus propios familiares, a quienes señala directamente como los responsables de las agresiones.

El personal médico que recibió a la pequeña confirmó el hallazgo de lesiones físicas graves que coinciden con actos de violencia sexual, lo que obligó a su hospitalización inmediata para estabilizar su salud.

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Ante la gravedad de los hechos, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) tomó la custodia de la menor de manera inmediata, asignándole una madre sustituta mientras se adelantan las investigaciones para dar con el paradero de los responsables del presunto abuso denunciado.

Mientras la Fiscalía trabaja para identificar a los parientes señalados en la carta, las autoridades nacionales reiteran el llamado a denunciar cualquier sospecha de maltrato a través de la línea 141, enfatizando que el entorno familiar no debe ser un escondite para quienes atentan contra la vida de los más vulnerables.

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