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    ¡Rescatada!: Tras horas de angustia, la Policía halló sana y salva a la niña raptada en camioneta en Suba

    Los ladrones ni cuenta se habían dado que la niña estaba en el auto robado, al verse cercados abandonaron el carro con la menor en su interior

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Rescatada!: Tras horas de angustia, la Policía halló sana y salva a la niña raptada en camioneta en Suba

    Resumen: La pequeña fue localizada tras dos horas de intensa búsqueda por aire y tierra, en un operativo que unió el esfuerzo del helicóptero "Halcón" con patrullas motorizadas

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Luego de un despliegue sin precedentes que involucró a más de 2.000 uniformados, el General William Oswaldo Rincón Zambrano, Director de la Policía Nacional, confirmó el rescate de la menor de 7 años que había desaparecido tras el hurto del vehículo de sus padres en la localidad de Suba.

    La pequeña fue localizada tras dos horas de intensa búsqueda por aire y tierra, en un operativo que unió el esfuerzo del helicóptero “Halcón” con patrullas motorizadas en varios puntos estratégicos del noroccidente de la ciudad.

    Momento en que la policía encuentra a la menor dentro del vehículo abandonado. Captura de video

    Los “Ángeles Guardianes”: Camargo y Martínez

    El General Rincón Zambrano destacó la labor heroica de los subintendentes Camargo y Martínez, quienes fueron los encargados de poner a salvo a la menor. “Ustedes representan con honor el compromiso que un día asumimos: servir a la patria y proteger la vida”, expresó el alto oficial a través de sus canales oficiales.

    Momento en que la menor fue entregada a los padres. Captura de video

    Cronología del rescate

    El Hurto: Cerca de la medianoche, delincuentes roban la camioneta Nissan (placa PYQ 414) en la calle 99A con 70F, sin percatarse inicialmente de la presencia de la niña en la silla trasera.

    Operativo Rayo: Se activa el “Plan Candado” con 2.000 policías y el apoyo del Gaula del Ejército.

    Localización: Tras verse cercados por la presión policial y el seguimiento aéreo, los delincuentes habrían abandonado el vehículo con la menor en su interior para facilitar su huida.

    El Reencuentro: A la 1:15 a. m. aproximadamente, la niña fue puesta bajo protección y entregada a sus padres en medio de escenas de profundo agradecimiento.

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    Así fue el rescate de la menor

    Lea también: Video. ¡ALERTA MÁXIMA EN BOGOTÁ!: Roban camioneta con una niña de 7 años a bordo en la localidad de Suba

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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