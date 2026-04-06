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Resumen: Se solicita a la ciudadanía y a los conductores de la capital estar atentos a cualquier avistamiento de un vehículo con las siguientes características

¡ALERTA MÁXIMA EN BOGOTÁ!: Roban camioneta con una niña de 7 años a bordo en la localidad de Suba

Minuto30.com .- Una verdadera pesadilla vive una familia en el norte de Bogotá tras el robo de su vehículo en el que se encontraba una menor de tan solo siete años de edad. Los hechos ocurrieron en la Calle 99A con Carrera 70F, en el barrio Monterrey, jurisdicción de la localidad de Suba, donde criminales interceptaron y hurtaron una camioneta sin percatarse —o ignorando— que en la silla trasera viajaba la niña.

Las autoridades han activado el “Plan Candado” en todas las salidas de la ciudad y el departamento de Cundinamarca para rescatar a la menor sana y salva.

Según versiones la niña viste pijama blanca, chaqueta morada y zapatos rosados.

Detalles del vehículo para identificación inmediata

Se solicita a la ciudadanía y a los conductores de la capital estar atentos a cualquier avistamiento de un vehículo con las siguientes características:

Marca/Modelo: Nissan X-Trail.

Placa: PYQ 414.

Lugar del robo: Barrio Monterrey (Suba).

Situación de riesgo: Menor de 7 años en la parte trasera.

Despliegue de fuerzas especiales

Dada la gravedad del caso, que ya se tipifica como un secuestro derivado de un hurto, el operativo cuenta con el apoyo de las unidades de élite del Estado:

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Policía Metropolitana de Bogotá: Cientos de uniformados patrullan las localidades colindantes como Engativá y Usaquén.

Gaula del Ejército: Expertos en rescate de personas se han sumado a la búsqueda para asesorar a la familia y rastrear el paradero de los delincuentes.

Apoyo Aéreo: Un helicóptero “Halcón” de la Policía sobrevuela el noroccidente de la ciudad utilizando cámaras térmicas y sistemas de reconocimiento de placas para ubicar la Nissan X-Trail.

Si usted tiene información sobre el paradero de la camioneta PYQ 414 o nota un vehículo similar abandonado o transitando de forma sospechosa, comuníquese de inmediato con la línea 123 o al número del Gaula 147.

Momento del hurto